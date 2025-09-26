De los escenarios del regional mexicano a repartidor al delivery

Recientemente, el nombre de Régulo Caro se volvió tendencia luego de que se diera a conocer un video viral en el que aparece trabajando como repartidor de delivery. Este aspecto causó mucho revuelo entre sus seguidores. Poco después de que se diera a conocer el suceso, el intérprete de regional mexicano decidió salir a declarar abiertamente sobre esta nueva faceta en su vida, señalando que no ha dejado la música, pero es importante tener un plan B.

“Sí, trabajo en Amazon”

Régulo dio a conocer que lleva poco más de dos meses colaborando para la empresa de paquetería, dentro de un programa que permite a los socios repartir de manera independiente. De acuerdo con sus declaraciones, el intérprete acudió a esta actividad, ya que buscaba una entrada extra de dinero, y aprender sobre logística de entregas de última línea. Con el objetivo de capacitar a personas y algún día contar con una flotilla de repartidores.

No obstante, Regulo aseveró que: “no lo hago por gusto sino por necesidad”, aunque dejó en claro que lo motiva la idea de crecer desde abajo y conocer de primera mano cómo funciona esa parte de las empresas de paquetería.

No abandona los escenarios

A pesar de que esta noticia sorprendió a sus fans, Régulo aseguró que la música sigue siendo su prioridad, pues el artista continúa con presentaciones y trabajando en proyectos musicales, haciendo hincapié en que su trabajo como repartidor es temporal y no un reemplazo de su vocación como cantante.

Un viral inesperado

Dentro de las declaraciones de Régulo, admitió que no planeaba que su trabajo como repartidor se hiciera público, pero reconoce que siempre toma la viralidad de buena manera. Sin duda, esta noticia ha generado reacciones divididas entre sus seguidores: mientras algunos aplauden y valoran su visión a futuro, otros se mantienen expectantes por verlo en un rol laboral fuera de los escenarios.