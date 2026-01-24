“Por una noche de copas”: Carlos Bonavides confiesa que tiene una hija que no conoce en persona

El actor Carlos Bonavides , reconocido por su comedia y participación en la industria actoral recientemente dijo que tiene una hija a la que no conoce de manera personal aunque expresó su deseo de verla. Aquí te contamos qué es lo que se sabe sobre su hija.

¿Quién es la hija de Carlos Bonavides?

Carlos Bonavides, quién es una de las figuras más conocidas en el medio del entretenimiento dijo en una entrevista que tiene una hija, hecho que descubrió hace algunos años, específicamente después de que terminara la pandemia por coronavirus. Relató que la conoce solo por fotografía y dijo que su hija tiene un gran parecido a su hermana. Bonavides expresó que ha tenido algún par de llamadas con su hija y que le gustaría conocerla.

El actor dijo que lo que sabe de su hija es que es doctora y acaba de contraer matrimonio. De manera humorística dijo que su hija fue producto de “una noche de copas, una noche loca”, haciendo alusión a la icónica canción de María Conchita Alonso de 1982, dicha noche fue en una visita que él realizó a Tijuana, Baja California hace algunos años.

¿Quién es Carlos Bonavides?

El actor de 85 años nació en Veracruz en 1940 y su carrera comenzó a desarrollarse en los años ochenta. Ha formado parte de diversos proyectos televisivos y producciones cinematográficas. A pesar de su gran talento y la amplia trayectoria profesional que tiene, el actor se ha enfrentado a diversas circunstancias complicadas pues tuvo un problema con el alcohol. Por otro lado, Carlos también tuvo un fuerte problema económico debido a que no tuvo una administración financiera correcta en el momento que recibió grandes fuentes de ingresos y mantuvo una economía estable, hecho que lo llevó a tener problemas de dinero y no tener los recursos suficientes.

El mal manejo de la fama lo llevó a tener problemas después pues poco a poco se quedó sin dinero. En 2024 se volvió viral un video en el que el actor ofreció sus servicios como comediante. Incluso dió su número para que lo contrataran. A pesar de ello, el actor siempre ha mantenido una actitud positiva y mantiene el cariño de muchos de sus seguidores.