Carlos Rivera canta en la boda de Un Tal Fredo: “No hay nada más bonito”

Uno de los influencers más reconocidos en redes sociales, Un Tal Fredo, sorprendió a su esposo Adrián Álvarez pues el ganador de la tercera generación de La Academia, Carlos Rivera, cantó para la pareja, lo que causó gran emoción en todos los asistentes de dicha celebración.

¿Cómo fue el concierto de Carlos Rivera en la boda de Un Tal Fredo?

El pasado jueves 19 de marzo se llevó a cabo una de las celebraciones más esperadas por todos los seguidores de Alfredo Cantú, mejor conocido en redes sociales como “Un Tal Fredo” pues parte del regalo de bodas que le dió a su pareja Adrián Álvarez fue un concierto privado de Carlos Rivera. Durante el evento que inauguró la boda conocido como “rompe hielos” realizado en Cuatro Ciénegas, el reconocido cantante apareció interpretando el tema “Te esperaba”.

De acuerdo con Un Tal Fredo desde el 7 de octubre de 2024 le contestaba las historias a Carlos Rivera pidiéndole que cantara en su boda. “Muchos años leyendo a Fredo poniéndome que iba a cantar en su boda así que se logró, no hay nada más bonito que tener un sueño en el corazón” fueron palabras del reconocido cantante. Por su parte, el famoso influencer compartió videos en sus redes sociales donde se le ve a Carlos Rivera haciendo el tradicional brindis con la pareja y todos los asistentes además de que también cantó junto al cantante el tema “Ya no vives en mí”. Por otro lado, Un Tal Fredo compartió en su cuenta de instagram una fotografía junto a su pareja, Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez.

¿Cuándo se comprometieron Un Tal Fredo y Adrián Álvarez?

La pareja se comprometió de manera oficial en julio de 2025 durante un viaje a Italia. Desde ese momento el evento comenzó a tener una alta expectativa ya que el reconocido influencer se dedica a planear bodas y convertir ese día tan especial de las mujeres en algo completamente mágico.

¿Quiénes asistieron a la boda de Un Tal Fredo?

La celebración contó con la presencia de las personas más cercanas de la pareja así como Lupita Villalobos, Kass Quezada y diversas figuras del mundo digital. Dicho evento contó con un código de vestimenta estricto. La fiesta ha tenido como parte de las actividades una cena en la Cantina el 40, una clase de ejercicio al aire libre y un desayuno saludable para todos los invitados.