¿Carlos Rivera tiene una importante conexión con la dinastía Aguilar? Esto reveló el exacadémico en una reciente entrevista

Carlos Rivera, uno de los artistas mexicanos más importantes de toda la industria musical, conocido por haber ganado el primer lugar en la tercera generación de La Academia, el reality musical más importante y reconocido de todo México compartió que tiene una importante conexión con Pepe Aguilar y Antonio Aguilar debido a que su abuela era muy fan de ambos artistas.

¿Qué dijo Carlos Rivera sobre su conexión con la dinastía Aguilar?

En una entrevista el cantante Carlos Rivera dijo que se siente muy afortunado de colaborar con Pepe Aguilar en su nuevo álbum llamado “Vida México”. El artista, intérprete de temas como “Te esperaba”, “Si te vas”, “Que lo nuestro se quede nuestro”, “Me Muero”; entre otros, dijo que dicha colaboración representaba más que un logro profesional en su carrera, ya que no solo él estaba cumpliendo un sueño sino también cumplía el de su abuela, pues ella era muy fan de los Aguilar, tanto que ahorraba para comprar boletos para poder ir a su jaripeo y verlos.

La canción que ambos comparten en este nuevo material discográfico se llama “Conversaciones con mi Almohada”. Sin embargo, este álbum, mismo que cuenta con 16 canciones y tiene una duración de cincuenta minutos cuenta con colaboraciones con: Alejandro Fernández, Marisela, Ana Bárbara y Natalia Lafourcade.

¿Cuál es la nueva etapa de Carlos Rivera como artista y padre?

El artista en la entrevista también dijo que se encuentra en un momento en donde está dispuesto a hacer lo que él quiere y ya no lo que otras personas deseen porque ser el “queda bien” no es algo que ahora practique. Por otra parte, expresó su postura de mantener su vida personal privada pues dijo que para él el espectáculo se encuentra a la hora de subirse a un escenario y cantar.

Por otro lado, aseguró que quiere que su hijo lo vea como su padre y no solo como el artista reconocido, con esto Carlos Rivera demuestra que se encuentra en una de las mejores etapas de su vida, llena de madurez, calma, éxito, con una carrera consolidada y que cada vez va más en ascenso.

El próximo concierto de Carlos Rivera será el próximo 9 de mayo de 2026 en Plaza de Toros la México, en donde promete dar un show espectacular interpretando sus éxitos recientes así como los más conocidos de su trayectoria musical.