Legado de Antonio Aguilar y Flor Silvestre sigue vivo por su familia.

Pepe Aguilar, reconoce la enorme influencia que sus padres, Don Antonio Aguilar y Flor Silvestre tuvieron en su vida y carrera y, ahora también en las de sus hijos, Ángela y Leonardo Aguilar con quienes recorre el mundo ofreciendo su show Jaripeo Sin Fronteras.

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Definitivamente, ellos fueron parte importantísima de que yo haga, lo que estoy haciendo ahora, ellos me enseñaron el camino, por supuesto. Y, a ellos se lo enseñaron también sus padres y a sus padres, sus abuelos. Es algo que, por eso está tan grande, por eso está tan bonito esto. Hacerme charro, por ejemplo, eso no fue algo que yo heredara, yo tuve que buscar

De hecho, mi papá no quería que fuera charro, le daba preocupación que me fuera a lastimar y yo le seguí porque la charrería me encanta y, llegué a ser campeón nacional, cinco veces campeón por Zacatecas. Yo creo que, por supuesto, ahora también trato de hacer lo mismo con mis hijos

Pepe Aguilar reveló la preocupación que tiene por sus hijos.

Pero, acaso, no teme que sus hijos puedan lastimarse.

Sí, pues tienes que tener fe, la verdad, nada más el que no se sube, no se cae, no hay manera de que vayas a caerte, si vas a montar a caballo. Entonces, yo hice las paces con eso, desde un principio, ya se han caído, no se han caído muy fuerte, pero se han caído y bendito Dios, como te digo, no les ha pasado nada, pero yo sé que se van a seguir cayendo y alguna vez se caerán en el escenario y espero que, cuando eso suceda, no sea tan fuerte

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En 2022, Pepe Aguilar completó con Jaripeo Sin Fronteras, nada menos que 26 presentaciones en la Unión Americana, convirtiéndose en el artista mexicano con más presentaciones, más allá de las fronteras.

