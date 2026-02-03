Carlos Rivera anuncia colaboración con Alejandro Fernández; una canción que ya cuenta con un adelanto y está rompiendo el internet

Sin duda dos de los artistas más reconocidos del pop y el género regional mexicano hoy en día son Carlos Rivera y Alejandro Fernández , mismos que estrenarán la canción “Sin Despedida” este próximo 12 de febrero en todas las plataformas digitales.

¿Cómo es la nueva canción de Carlos Rivera y Alejandro Fernández?

El nuevo adelanto de “Sin Despedida”, el próximo tema de Carlos Rivera y Alejandro Fernández ya está disponible en redes sociales y dura cuarenta y tres segundos. En este material no solo se ve a ambos artistas cantando sino que también se observa parte del video oficial. En este material se puede ver a ambos cantantes interpretar la canción; en lo que parece ser, una hacienda colonial. Por otra parte se puede visualizar un poco de una historia externa, en la que se ve a una persona presa y una comandante, misma que se dirige a la celda de dicha persona con guardias e indica el acto de “disparar”.

Por otra parte, se espera que la canción sea una que hace referencia a su nombre; a una despedida además de que posee tintes melancólicos, tristes y de desamor. Frases como “Haz tu partida sin despedida y vete en silencio”, así como “Mienteme un poco, dí que no es cierto” son algunas de las que se pueden escuchar en este nuevo tema, mismo que promete llegar a muchas reproducciones ya que los fans están demasiado emocionados por escuchar la fusión de dos voces que han marcado de forma positiva la industria musical.

¿Quién es Carlos Rivera?

Carlos Augusto Rivera Guerra, conocido artísticamente como Carlos Rivera es un cantante y compositor mexicano originario de Tlaxcala. Uno de los momentos más importantes en su carrera profesional fue cuando se convirtió en el ganador de la tercera generación de La Academia (el reality musical de televisión más importante y reconocido en México) en 2004. A partir de ese momento el artista comenzó a consolidar su carrera y lanzó grandes éxitos que lo colocaron no solo en el ojo público sino que le dieron un merecido reconocimiento por su voz.

Actualmente tiene grandes temas como “Te esperaba”, “Me muero”, “Que lo nuestro se quede nuestro”, entre otros. Por su parte el artista ha hecho grandes colaboraciones con artistas como Matisse, Natalia Jiménez, Reik, Kany García, Abel Pintos, Franco de Vita así como con grandes figuras, reconocidas históricamente como Juan Gabriel, Roberto Carlos, Raphael y Armando Manzanero, entre otros.