5 cortes de pelo para lucir elegante en el mes de mayo

En esta temporada de altas temperaturas un buen corte de pelo viene bien. La temporada se caracteriza por estilos que brinden ligereza y comodidad, es por esto que te traemos las mejores opciones.

Las capas son las protagonistas, pero tienen que ser invisibles, estratégicas y con movimiento. Además, en los salones se piden aquellos cortes de pelo bajo mantenimiento y que mantengan su forma con el tiempo.

A continuación, te dejamos las mejores opciones para que puedas elegir el que mejor vaya contigo.

¿Cuáles son los cortes de pelo para lucir elegante?

Corte mariposa o butterfly cut

Este es un corte que se ha mantenido en el último tiempo. Se usa con capas largas y envolventes que le brindan volumen al cabello, pero sin perder la longitud. Es ideal para mujeres con melena abundante o fina que buscan volumen. Por otro lado queda bien en rostro ovalado.

Bob y long bob desestructurado

Con las altas temperaturas nos encontramos con una opción muy fresca como lo es el bob o long bob. La clave es tener un corte menos rígido y más natural, en donde las puntas se vean pulidas. Es favorecedor para todas.

Soft mullet o mullet suave

Este corte tiene una reinvención por lo que consta de capas suaves para una transición natural. Un 'must' para quienes busquen un look moderno y con carácter. Se puede usar en pelo liso como rizado.

Modern shag o shaggy moderno

Aquí tenemos un corte que aporta movimiento, textura y un punto desenfadado. Es una buena opción para cabellos ondulados y rizados, como así también para los rostros que necesitan suavizar sus ángulos.

Pixie texturizado

Por último, tenemos este estilo que es ideal para cambiar de look de manera radical sin perder elegancia y feminidad. Es recomendable para las mujeres con rostros definidos, ovalados o angulosos, como así también para aquellas que buscan la comodidad sin perder el estilo.