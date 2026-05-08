Bien dice un dicho que las mamás son sagradas y no por ello tienen su fecha especial para conmemorarlas y festejarlas, como es el Día de las Madres, que en este 2026 se celebrará este domingo 10 de mayo. Por ello, traemos para ti 17 frases para enviarlas si es que estás lejos de ella o mandarle una de estas 5 flores hermosas que le encantarán.

Estas frases las puedes copiar y mandar a imprimir para mandárselas o dárselas junto con una carta y un ramo de flores. Asimismo, enviar por WhatsApp u otra aplicación en la que charles con mamá, si es que estás lejos de casa. El fin es hacer que se sienta querida en esta fecha tan especial, como lo podrá hacer con estas 2 coreografías fáciles y virales que le puedes bailar.

Las 17 frases del Día de las Madres

1. Gracias por todo, mamita.

17 frases del Día de las Madres en imagen para enviarlas a mamá en su día especial|Pinterest

2. El corazón de las mamis está lleno de magia.

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3. Si como mujer eres increíble, como mamá eres inigualable.

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4. Desde pequeñita y hasta el fin del mundo contigo, mamá.

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5. Por si nadie te lo ha dicho hoy: eres una mamá fuerte, maravillosa y capaz de lograrlo todo.

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6. Mamá, te mereces todo y un poquito más.

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7. Si hablamos de amores, que viva el de mi mamá.

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8. Mamá es una palabra muy corta para alguien tan grande.

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9. Mamita, gracias por no regalarme a ningún desconocido del súper.

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10. Serías la mejor mamá en cualquier universo.

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11. Te amo mamá y amo lo fuerte que eres.

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12. Mamá, eres una guerrera. Te amo.

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13. Gracias por existir, mamita.

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14. Dios no podía estar en todas partes, por eso creó a mamá.

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15. Te quiero mamá, pero no es para tanto, es para toda la vida.

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16. Una mamá puede tomar el lugar de todos, pero nadie puede tomar el lugar de mamá.

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17. El amor de una madre es el lenguaje que el corazón entiende sin necesidad de palabras.