TV Azteca y Ricardo Salinas te llevan al concierto de MEGADETH este 11 de mayo
A continuación te compartimos cómo podrás asistir al increíble concierto de MEGADETH en La Arena CDMX.
Este 11 de mayo en La Arena Ciudad de México presenciará un concierto histórico con la música de MEGADETH y Ricardo Salinas junto a TV Azteca quieren llevarte a vivir ese momento inolvidable con la banda en su tour "This Was Our Life".
Lo único que tienes que hacer es entrar a tu cuenta de Instagram y seguir la cuenta de Ricardo Salinas y María Laura Medina. Llena el siguiente formulario y si eres uno de los afortunados, nos contactaremos contigo para que puedas recoger tus boletos.