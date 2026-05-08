TV Azteca y Ricardo Salinas te llevan al concierto de MEGADETH este 11 de mayo

Este 11 de mayo en La Arena Ciudad de México presenciará un concierto histórico con la música de MEGADETH y Ricardo Salinas junto a TV Azteca quieren llevarte a vivir ese momento inolvidable con la banda en su tour "This Was Our Life".

Lo único que tienes que hacer es entrar a tu cuenta de Instagram y seguir la cuenta de Ricardo Salinas y María Laura Medina. Llena el siguiente formulario y si eres uno de los afortunados, nos contactaremos contigo para que puedas recoger tus boletos.