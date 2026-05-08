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TV Azteca y Ricardo Salinas te llevan al concierto de MEGADETH este 11 de mayo

A continuación te compartimos cómo podrás asistir al increíble concierto de MEGADETH en La Arena CDMX.

concierto megadeth 11 mayo
|Foto de Hector Bermudez en Unsplash

Este 11 de mayo en La Arena Ciudad de México presenciará un concierto histórico con la música de MEGADETH y Ricardo Salinas junto a TV Azteca quieren llevarte a vivir ese momento inolvidable con la banda en su tour "This Was Our Life".

Lo único que tienes que hacer es entrar a tu cuenta de Instagram y seguir la cuenta de Ricardo Salinas y María Laura Medina. Llena el siguiente formulario y si eres uno de los afortunados, nos contactaremos contigo para que puedas recoger tus boletos.

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