7 alternativas para reemplazar macetas de plástico por opciones más decorativas
Transforma por completo la vista de tu jardín con estas sencillas ideas para reemplazar las macetas tradicionales con diseños modernos que se ven aesthetic.
Las macetas de plástico son uno de los artículos indispensables en cualquier jardín o terraza, pues cumplen con la función de mantener seguras a las plantas y evitan que se maltraten al estar "solas" en la tierra. Y aunque hay varios tamaños y colores, lo cierto es que este material muchas veces terminan siendo aburrido y hay que reemplazar estos modelos por alternativas que mejoren la apariencia sin perder la eficacia.
¿Cómo reemplazar las macetas de plástico viejas? 5 opciones que se ven aesthetic en el jardín
- Macetas de barro. Si quieres algo que te dure más tiempo y no se rompa tan fácil, las macetas de barro son la mejor alternativa. Eso sí, procura que no estén en un lugar donde tus mascotas puedan tirarlas porque este tipo de impactos puede quebrarlas.
- Recipientes de vidrio reciclados. Los botes de cristal son ideales para reciclarse y la mayoría de veces quedan como nuevos con una buena lavada. Elige los que tengan entradas amplias para que puedas moldear la tierra y acomodar las raíces en caso de que sea necesario.
- Canastas de fibras naturales. Para cuando tirar todas las macetas de plástico sea imposible, puedes recurrir a cambiar su diseño usando canastas hechas con fibras naturales, como el mimbre o el yute. Esta idea es buenísima si quieres que tu hogar se vea aesthetic.
- Macetas de cerámica para quitar las de plástico. Si por el contrario, quieres renovar por completo tu jardín y tienes un buen presupuesto para hacerlo, entonces te conviene probar con macetas de cerámica que al mismo tiempo sirven como piezas decorativas. Puedes encontrar modelos de diversos tamaños y colores o incluso hacerla tú misma con una clase especializada.
- Huacales de madera. Siguiendo con la tendencia de hacer lindos objetos para el hogar con materiales reciclados, está la alternativa de usar cajas o huacales de madera para reemplazar a las macetas de plástico. Esta es una buena opción si tienes un huerto casero.
- Tazas decorativas. Si hace poco hiciste limpieza en la cocina y sacaste varias tazas que te niegas a tirar, entonces puedes transformarlas en macetas para plantas pequeñas. Al igual que con el barro o la cerámica, lo ideal es ponerlas en una parte del jardín donde no puedan maltratarse para evitar que se rompan.
- Macetas de concreto para reemplazar el plástico. Entre los principales estilos de decoración en 2026, está la temática "industrial", que apuesta por dejar el concreto al descubierto. Y no es un concepto que se vea bien solo en las paredes, pues también queda perfecto para reemplazar a las macetas de plástico en el jardín. Puedes comprarlas hechas o hacerlas tú mismo para darles el tamaño y forma adecuada.