7 alternativas para reemplazar macetas de plástico por opciones más decorativas

Las macetas de plástico son uno de los artículos indispensables en cualquier jardín o terraza, pues cumplen con la función de mantener seguras a las plantas y evitan que se maltraten al estar "solas" en la tierra. Y aunque hay varios tamaños y colores, lo cierto es que este material muchas veces terminan siendo aburrido y hay que reemplazar estos modelos por alternativas que mejoren la apariencia sin perder la eficacia.

¿Cómo reemplazar las macetas de plástico viejas? 5 opciones que se ven aesthetic en el jardín