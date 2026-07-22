Guía definitiva para ver Survivor México La Reliquia en Llamas GRATIS en línea.

Survivor México La Reliquia en Llamas apenas se estrenó este lunes 22 de julio del 2026 y ya se convirtió en el reality show más comentado en redes gracias a sus primeras dinámicas por los suministros y recompensas. Si no te quieres perder uno solo de los retos de las tribus, acá te compartimos la guía de cómo ver el programa totalmente GRATIS y en vivo.

¿Cómo ver La Reliquia en Llamas GRATIS en línea?

Desde el primer día, el conductor Carlos Guerrero "Warrior" ya dejó ver que la competencia de supervivencia viene con nuevos retos, mayores desafíos, estrategias y alianzas entre las tribus Halcón y Jaguar, las cuales ya comenzaron a sufrir los estragos de las actividades extremas.

El Juego por los Suministros y el Juego por la Recompensa disputados el lunes y el martes dejaron a la audiencia con ganas de mucho más, sobre todo porque "Warrior" ya prometió que esta temporada 2026 llega con dinámicas nunca antes vistas y desafíos más difíciles que nunca.

Si bien Survivor México La Reliquia en Llamas está disponible en la señal de Azteca UNO y a través de Disney+, también puedes ver el reality desde cualquier lugar, lo único que necesitas hacer es:

Tener un dispositivo (computadora, tableta o celular) con una conexión estable a Internet.

Entra al navegador web de tu preferencia y haz click en el siguiente enlace: https://www.tvazteca.com/aztecauno/survivor/envivo

¡Listo! Se desplegará un reproductor de televisión en el que podrás ver totalmente GRATIS y COMPLETAS todas las transmisiones de Survivor México La Reliquia en Llamas.

¿Quién se llevará el premio final de dos millones de pesos? En medio de la lucha por los suministros y por demostrar su poder, los miembros de las tribus Halcón y Jaguar ya comenzaron a dejar ver sus preferencias y... ¡debilidades! El camino de la supervivencia no es fácil y no todos llegarán.

¿Cuándo y dónde ver Survivor México La Reliquia en Llamas?

Survivor México La Reliquia en Llamas tendrá transmisiones de lunes a viernes en un horario de 6:30 pm a 8:30 pm; recuerda que es después de Acércate a Rocío, pero antes de MasterChef 24/7 para que la emoción no deje de continuar por la noche.

Survivor México La Reliquia en Llamas es conducido por Carlos Guerrero "Warrior", quien guiará cada una de las pruebas que los participantes deban enfrentar. ¡No te pierdas todos los encuentros que se hagan!

LISTA completa de los sobrevivientes de Survivor México La Reliquia en Llamas

El 11 de julio se dieron a conocer a los primeros 4 sobrevivientes que se internarán en las playas de Survivor, mientras que el 12 se revelaron 8 nombres más que, sin duda, causaron furor entre los fanáticos de lo extremo; al final, el lunes 20 de julio salieron a la luz los últimos cuatro sobrevivientes que se apuntaron a la aventura.

La lista COMPLETA OFICIAL de los sobrevivientes es la siguiente: