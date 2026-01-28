VIDEO: El cazafantasmas Carlos Trejo denuncia discriminación vivida en un hotel en Nuevo León

En las últimas horas ha circulado un video donde se muestra al cazafantasfmas Carlos Trejo denunciando un mal trato en un hotel ubicado en la Ciudad de Monterrey durante la víspera del anuncio de su pelea contra el ganador de La Granja VIP: Alfredo Adame , lo que ha despertado un debate en redes.

Se sabe que Trejo se encontraba en San Pedro Garza García, Nuevo León, en un hotel muy reconocido de la zona, el cuál incluso presume de contar con 5 estrellas, aunque el reconocido escritor y cazafantasmas habría pasado momentos poco agradables cuando se dirigía a desayunar.

¿Qué fue lo que pasó con Carlos Trejo en el Hotel de Nuevo León?

A través de sus redes sociales, Carlos Trejo explicó en un video lo sucedido detallando lo siguiente:

“Quería ir a desayunar, pero venía vestido como siempre me visto y me dijeron que no podía porque no estaba debidamente vestido”.

De acuerdo con la versión del cazafantasmas, un mesero le habría negado el servicio en el desayuno señalando que su atuendo podía “ofender a las personas”, que no era adecuado con el código de vestimenta del lugar, siendo una playera sin mangas con la portad de su clásico “Cañitas”.

En el primer video se logra apreciar a Carlos Trejo entregar las llaves de su habitación diciendo lo siguiente: “No me gusta que discriminen a la gente, vine a desayunar y resulta que un mesero me dice que no puedo desayunar porque puedo ofender a las personas. Se me hace una falta de respeto porque somos mexicanos, debemos unirnos”.

Tras el amargo trago, Trejo contó a sus seguidores que se alojó en otro hotel de la zona, cerrando un capítulo más de discriminación.

¿Por qué pelearán Carlos Trejo y Alfredo Adame?

Estas dos figuras se medirán en una pelea de box de exhibición en el evento “Ring Royale” este próximo 15 de marzo el cuál se llevará a cabo en la Arena Monterrey, siendo uno de los sucesos más esperados de los últimos años luego de una gran rivalidad y tensiones.

De acuerdo con diversas historias, la rivalidad entre este par habría comenzado a principios de los 2000’s cuando Adame conducía un programa matutino y Trejo otro similar, siendo una primera pelea por “celos del rating”.