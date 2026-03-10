¿Se cancela la pelea? Carlos Trejo sufre FUERTE lesión e intento de ASALTO previo a su pelea en Ring Royale 2026

A pocos días de la esperada pelea en Ring Royale 2026 entre las dos figuras más emblemáticas de la televisión: Alfredo Adame y Carlos Trejo, este último ha sufrido un ataque por parte de un hombre. Sin embargo, la pelea no se cancelará y el Cazafantasmas Mexicano ha dicho que eso no le impedirá subirse al ring a pelear contra el Golden Boy.

¿Cómo fue el asalto a Carlos Trejo?

De acuerdo con las declaraciones del investigador paranormal el ataque se llevó a cabo fuera de su hogar cuando un hombre se acercó con un tubo de metal para agredirlo, Carlos en ese momento se encontraba con su esposa. Trejo dijo que “alcanzó a meter la mano”, sin embargo, sufrió una lesión en el dedo. Por otra parte, aseguró que iba a reforzar la seguridad e iba a comenzar a andar con su mascota (un lobo mexicano), misma que cuando las personas que lo atacaron la vieron inmediatamente se fueron. “Gracias a caluco, el lobo que nos protege, no pasó a mayores” fueron palabras del Cazafantasmas. Por otra parte, dijo que le habían tenido que filtrar para desinflamar su dedo, aunque afortunadamente ya se encontraba mejor.

¿Quién asaltó a Carlos Trejo?

Hasta el momento se desconoce qué personas están involucradas en el ataque que Carlos Trejo sufrió. Sin embargo, el investigador de hechos paranormales hizo un comentario en el que dijo “Curiosamente sufrimos una especie de asalto mi mujer y yo”. Por otra parte, Trejo mencionó que el ataque había sido directo a él. Estos comentarios para algunas personas supusieron una especie de insinuación a que alguien pretende evitar su próxima pelea. Sin embargo, ningún comentario está sustentado con argumentos que lo comprueben.

¿Se cancelará la pelea de Carlos Trejo y Alfredo Adame en Ring Royale?

No, hasta el momento no se cancelará ninguna pelea debido al ataque que sufrió Carlos Trejo ya que él mismo dijo “Esto no va evitar que llegue a la hora y el día a la pelea, ahí te veo” con lo que dejó claro que la pelea continúa de forma normal. De igual forma se compartió un video en el que un médico lo inyecta en el dedo, mismo que se ve morado debido al golpe que sufrió. En el clip se puede ver el gran dolor que Trejo tuvo al momento de la inyección.

La pelea en Ring Royale 2026 se llevará a cabo el próximo 15 de marzo en la Arena Monterrey a las 18:00 horas.