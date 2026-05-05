Famosa actriz de telenovelas mexicanas confirma que padece cáncer: Esto se sabe de su estado de sauld HOY

El mundo de las telenovelas está en shock luego de que se revelara que la actriz mexicana Olivia Bucio enfrenta algunos problemas de salud tras confirmarse la reaparición de células cancerosas en su cuerpo. De acuerdo con la información difundida en diferentes medios, la intérprete inició tratamiento oncológico una vez más, pues ella ya había padecido cáncer de mama en el 2022. El nuevo diagnóstico se dio a conocer hace unos días y ha generado ya una enorme preocupación entre sus seguidores en redes sociales, pues recordemos que la actriz también había sufrido un infarto cerebral en años recientes.

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¿Qué se sabe sobre el nuevo diagnóstico de Olivia Bucio?

De acuerdo con la nueva información, todo apunta a una recaída. De acuerdo con los reportes difundidos por diferentes medios, la actriz presentó nuevamente células cancerosas. Por fortuna, fueron detectadas a tiempo y ya se encuentra bajo tratamiento médico. Cabe señalar que esta situación lo llevó a tomar la decisión de mudarse para estar cerca de sus dos hijos. La buena noticia es que personas cercanas a la actriz revelan que se mantiene con una actitud positiva a pesar de que no pudo volver a trabajar como hubiera querido.

¿Quién confirmó la situación de la actriz?

La información fue confirmada por Claudio Carrera, quien es productor y amigo cercano de la actriz; confirmó el diagnóstico. Todo parece indicar que ella no ha querido hablar mucho sobre el tema, pero sus seres queridos la han visto con una actitud muy positiva sobre su tratamiento.

ORACIONES POR LA SALUD DE LA ACTRIZ OLIVIA BUCIO!! Desafortunadamente a la actriz de 71 años le ha regresado el CÁNCER, enfermedad que parecía haber sido superada hace algunos años, sin embargo después tuvo un INFARTO CEREBRAL, lo que la dejó inmóvil parcialmente, y hoy... pic.twitter.com/nTqDsF7HqP — Doña Carmelita (@CarLon_2020) May 5, 2026

¿Cuándo regresa Olivia Bucio a la actuación?

Fue en 2024 cuando la actriz tuvo sus últimas apariciones públicas y donde reveló que en ese momento tenía planes de regresar pronto a trabajar: “Es un milagro que yo esté aquí, después de todo lo que he atravesado en los últimos años. Cada vez voy mejor. El problema es que es muy lento. A veces me desespero, pero yo estoy echándole todas las ganas”.