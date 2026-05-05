Las 3 plantas que debes evitar en tu jardín porque atraen plagas

La primavera 2026 no solo nos regala bellos paisajes, un sol pleno y aromas de la naturaleza que no deja de florecer. Esta temporada del año en la que las altas temperaturas se hacen sentir, también es la preferida para ciertos insectos y plagas.

Mantener nuestro jardín bello demanda mantenimiento y riego periódico, pero también nos invita a estar atentos a ciertas especies. Esto se debe a que algunas plantas tienen la capacidad de atraer plagas que seguramente no queremos cerca de nuestro hogar.

Las plagas y el jardín

Es muy común que en los jardines se instalen poblaciones de organismos animales que comúnmente se conocen como plagas. Estas aparecen de forma descontrolada y se alimentan de las plantas, afectando su crecimiento, estética y salud.

Los expertos explican que estos seres vivos suelen aprovechar condiciones favorables, como el exceso de humedad, la falta de nutrientes en el suelo o la ausencia de depredadores naturales, para colonizar tallos, hojas y raíces.

Plantas que hay que evitar en el jardín

En épocas en donde el calor es una constante, el crecimiento desmedido de algunas especies y el incremento de la humedad crean el ecosistema perfecto para que ciertas plagas digan presente. Es en este punto que, en medio de estos y otros factores, los expertos advierten sobre 3 plantas que hay que evitar en nuestros jardines.

Se trata de tres especies que, aunque pueden ayudar a embellecer nuestro jardín, generan condiciones de humedad y sombra que atraen plagas como los alacranes. Es por eso que lo mejor es mantenerlas lejos de nuestra casa:

