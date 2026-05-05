Las 3 plantas que debes evitar en tu jardín porque atraen plagas
Sácalas de inmediato. Las 3 plantas que atraen plagas a tu jardín.
La primavera 2026 no solo nos regala bellos paisajes, un sol pleno y aromas de la naturaleza que no deja de florecer. Esta temporada del año en la que las altas temperaturas se hacen sentir, también es la preferida para ciertos insectos y plagas.
Mantener nuestro jardín bello demanda mantenimiento y riego periódico, pero también nos invita a estar atentos a ciertas especies. Esto se debe a que algunas plantas tienen la capacidad de atraer plagas que seguramente no queremos cerca de nuestro hogar.
Las plagas y el jardín
Es muy común que en los jardines se instalen poblaciones de organismos animales que comúnmente se conocen como plagas. Estas aparecen de forma descontrolada y se alimentan de las plantas, afectando su crecimiento, estética y salud.
@alacocinaconjacobina Mis hijos, con este calor sé que han estado batallando con sus jardines, hay demasiadas plagas que se comen nuestras flores y no dejan crecer!!🌿 por eso les paso este tip que me ha salvado la vida!!☺🪴 #alacocinaconjacobina #cocina #tipdecocinaconjacobina #limpieza #jardin #plantas #flores ♬ sonido original - Maestra Jacobina
Los expertos explican que estos seres vivos suelen aprovechar condiciones favorables, como el exceso de humedad, la falta de nutrientes en el suelo o la ausencia de depredadores naturales, para colonizar tallos, hojas y raíces.
Plantas que hay que evitar en el jardín
En épocas en donde el calor es una constante, el crecimiento desmedido de algunas especies y el incremento de la humedad crean el ecosistema perfecto para que ciertas plagas digan presente. Es en este punto que, en medio de estos y otros factores, los expertos advierten sobre 3 plantas que hay que evitar en nuestros jardines.
Se trata de tres especies que, aunque pueden ayudar a embellecer nuestro jardín, generan condiciones de humedad y sombra que atraen plagas como los alacranes. Es por eso que lo mejor es mantenerlas lejos de nuestra casa:
- Helechos: Al ser plantas que requieren un riego constante y profundo, su base suele permanecer siempre mojada. Este exceso de humedad crea un microclima sombrío y fresco, justo lo que buscan los alacranes para esconderse de las altas temperaturas.
- Potus: Aunque es una planta muy popular en balcones y galerías, su mantenimiento en macetas con tierra húmeda y su follaje colgante facilitan la creación de hábitats donde los bichos peligrosos pueden instalarse cómodamente.
- Hiedras: Su naturaleza trepadora y sus tallos entrelazados contra los muros forman una red de escondites oscuros. Además de ser un refugio ideal, en su interior suelen acumularse insectos más pequeños que sirven de alimento para los escorpiones.