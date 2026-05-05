11 cosas que debes sacar de la casa porque atraen pobreza y miseria, según el Feng Shui
Evita que las malas energías se acumulen en tu hogar y tira a la basura estos artículos que son malos para el Feng Shui porque NO representan abundancia.
Si has notado que el dinero ya no te rinde o que el ambiente de tu casa se siente pesado, el problema puede venir de todas esas cosas que tienes acumuladas y te niegas a tirar. Y es que aunque suene increíble, en el Feng Shui existe la creencia de que cuando se guardan artículos que no sirven para nada, se corre el riesgo de "estancar" la energía sin que te des cuenta.
Es por esto que hay que tirar aquello que no ocupamos y que no tenemos pensado reparar, pues esta es una manera de prevenir las malas rachas y los bloqueos que impiden la abundancia en tu vida. En este sentido, un artículo del Gremio Internacional del Feng Shui, explica que lo ideal es que todos los espacios estén despejados para el flujo del "chi" y organizados para que la mente también se mantenga así.
Los objetos que NO debes tener en tu hogar porque en el Feng Shui bloquean la abundancia y atraen pobreza
- Artículos rotos. Lo mejor es tirar cualquier a la basura cualquier cosa dañada que no sea indispensable; ya sea desde una taza quebrada hasta una mesa que se trozó.
- Ropa que ya no usas. Hacerle una buena depuración al clóset es una forma sencilla de "liberar" la energía en tu casa. También puedes reciclar ropa para hacer lindas manualidades.
- Basura acumulada. Dejar que la basura se acumule termina haciendo que las vibras de un cuarto se sientan pesadas porque reflejan desorden y caos.
- Plantas marchitas. Se cree que en el Feng Shui, la naturaleza "muerta" representa energía que no avanza y ciclos estancados, según explica Ms. Feng Shui.
- Regalos de exparejas o viejos amigos. A pesar de que hay quienes guardan recuerdos como regalos o cartas de personas que fueron especiales en el pasado, esto no es nada bueno poque es como "atarte" a lo que ya no existe.
- Relojes descompuestos. Por increíble que suene, los relojes descompuestos o sin pila representan el "tiempo congelado" para el Feng Shui, lo que podría terminar provocando estragos en tus proyectos profesionales y personales.
- Vajillas incompletas. Tener todos los trastes que usas en la cocina perfectamente organizados sirve para darle estabilidad a tu rutina.
- Espejos rotos. Siempre se debe tener los espejos en buen estado porque pueden ser un "canal" de energías, ya que los quiebres pueden atraer mala suerte y miseria, o en el peor de los casos, causar afectaciones emocionales, menciona el portal especializado Anjie Choo.
- Recibos viejos. Cuando ya no necesites tickets y facturas, es mejor echarlos a la basura porque al final del día son más basura que obstaculiza toda la energía.
- Aparatos electrónicos obsoletos. Tal como explica Your Tango, en el Feng Shui se tiene la idea de que guardar aparatos electrónicos que dejaron de funcionar propicia que el "chi" se estanque y genera sensación de poca productividad.
- Muebles con cajones atorados. Si te ha pasado que tus burós o cómodas se traban de la parte de los cajones y no sabes si tiene solución, lo ideal es deshacerte de ellos. Lo anterior porque se cree que tener muebles inservibles en tu casa guardados "cierra puertas".