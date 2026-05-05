11 cosas que debes sacar de la casa porque atraen pobreza y miseria, según el Feng Shui

Si has notado que el dinero ya no te rinde o que el ambiente de tu casa se siente pesado, el problema puede venir de todas esas cosas que tienes acumuladas y te niegas a tirar. Y es que aunque suene increíble, en el Feng Shui existe la creencia de que cuando se guardan artículos que no sirven para nada, se corre el riesgo de "estancar" la energía sin que te des cuenta.

Es por esto que hay que tirar aquello que no ocupamos y que no tenemos pensado reparar, pues esta es una manera de prevenir las malas rachas y los bloqueos que impiden la abundancia en tu vida. En este sentido, un artículo del Gremio Internacional del Feng Shui, explica que lo ideal es que todos los espacios estén despejados para el flujo del "chi" y organizados para que la mente también se mantenga así.

Los objetos que NO debes tener en tu hogar porque en el Feng Shui bloquean la abundancia y atraen pobreza