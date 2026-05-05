Esta es la fecha en la que ocurrirá el eclipse más extenso del siglo

Una hermosa noticia ha llegado para los amantes de la astronomía ya que llega el eclipse solar más largo del siglo. Este evento transformará el día en plena noche y no se repetirá hasta dentro de 157 años.

¿Qué pasará entre Christian Nodal y Ángela Aguilar? Fernando Javier hace una fuerte predicción sobre la cantante

España será uno de los países en los que se podrá observar este evento sobre todo desde dos sitios puntuales que son Euskadi y Álava. Los afortunados podrán visualizar el eclipse que volverá a ocurrir en 2183.

Cabe destacar que la franja de visibilidad será reducida y otros países beneficiados serán en Islandia, Groenlandia y la península ibérica.

¿Cuándo será el eclipse solar más largo?

Este eclipse solar se llevará a cabo el 2 de agosto de 2027 y tendrá una duración de aproximadamente 6 minutos y 23 segundos. Esta extensión lo posiciona como el eclipse total más largo del siglo XXI.

El evento se observará en el norte de África, Medio Oriente y algunas regiones del sur de Europa. La duración exacta dependerá del punto geográfico desde donde se lo observe.

La Luna cubrirá completamente al Sol por lo que se generará una oscuridad que brindará la oportunidad de observar las estrellas e incluso algunos planetas. A su vez se podrá apreciar las “Perlas de Baily”, destellos de luz que se producen cuando los rayos solares atraviesan los relieves de la superficie lunar. Luego se forma el llamado “anillo de diamante”, un brillo intenso que marca el inicio o el final de la totalidad.

El día se hará noche.

En cuanto a la franja de visibilidad será muy limitada y abarcará principalmente regiones como Groenlandia, Islandia y parte de la península ibérica, mientras que otras zonas lo verán de forma parcial.

Es un evento que quienes puedan aprovecharlo no deben dejarlo pasar porque no se repetirá hasta dentro de muchos años.