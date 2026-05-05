Signos del zodiaco chino que tendrán suerte en las próximas horas

Mayo es un mes muy prometedor para los signos del zodiaco, pero hay tres afortunados que recibirán suerte potenciada. Ellos verán buena fortuna en la economía, carrera profesional y estabilidad personal.

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Es un periodo en el que surgirán oportunidades inesperadas, crecimiento económico y avances laborales. Esto es producto del esfuerzo acumulado y tu capacidad de tomar buenas decisiones.

Las energías van a beneficiar tu acción estratégica, la intuición y la disciplina, elementos clave para transformar oportunidades en resultados concretos.

¿Cuáles son los signos del zodiaco con suerte?

Serpiente (1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

Ellos serán uno de los más beneficiados. Cuentan con inteligencia natural y su habilidad para los negocios les permitirán identificar oportunidades lucrativas con gran precisión.

Además, van a experimentar un aumento importante en sus ingresos por medio de las inversiones, proyectos empresariales o nuevas oportunidades laborales. También se puede recibir apoyo de figuras claves.

Descubre qué le depara a tu signo el resto del 2025, según el horóscopo chino.|Getty Images / Melpomenem

Tu éxito dice se debe a la capacidad de actuar con estrategia y mantener la calma ante situaciones complejas. No caigas en la arrogancia y protege los logros personales de intenciones negativas.

Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Mono va a tener una expansión financiera que se marca por la agilidad mental y capacidad de adaptarte. Las oportunidades surgen inesperadamente, pero sabrás aprovecharla por tu inteligencia.

Van a experimentar mejoras salariales, éxito en negocios paralelos o ganancias provenientes de inversiones. Tienes habilidades para crear redes de contacto que te llevarán a abrir nuevos caminos.

Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Por último, tenemos al Cerdo que tendrá un crecimiento gradual y sólido. Tienes un enfoque disciplinado y capacidad de ahorrar e invertir por lo que podrás construir una base financiera estable.

Van a surgir oportunidades de inversión a largo plazo, tu esfuerzo en el ámbito laboral comenzará a ser reconocido, lo que podría traducirse en ascensos o beneficios económicos.