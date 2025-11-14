Casi nadie la recuerda, pero así fue la boda de Jenni Rivera con Esteban Loaiza y algunos no conocen los detalles

Jenni Rivera, quien murió a los 43 años , está por cumplir un nuevo aniversario luctuoso el próximo 9 de diciembre, tras su trágico fallecimiento en un accidente aéreo en 2012. A raíz de estas fechas de luto, muchos de sus fans rememoran sus momentos más importantes, así como sus canciones más entrañables. Una de las anécdotas menos conocidas a profundidad es cuando se casó con Esteban Loaiza. Aquí te contamos cómo fue y qué pasó después.

La boda entre la cantante de “No me pregunten por él” y el deportista fue uno de los eventos más comentados de 2010. La ceremonia se realizó en el Hummingbird Nest Ranch, ubicado en Simi Valley, California, con alrededor de 800 invitados especiales. Entre ellos estuvieron los cantantes Joan Sebastian, José Manuel Figueroa y hasta Gloria Trevi.

Según People, Rivera usó un vestido diseñado por el mexicano Eduardo Lucero. Se veía preciosa, con sus curvas marcadas y un encaje bellísimo. Así fue como la famosa dio el “sí, quiero” frente a sus seres queridos, incluidos sus hijos: Chiquis, Jacqie, Michael, Jenicka y Johnny. Después vino la fiesta y la celebración.

¿Por qué se separó Jenni Rivera de Esteban Loaiza?

El amor entre Jenni Rivera y Esteban Loaiza no duró mucho. En 2012, el mismo año en que murió, “La Diva de la Banda” anunció que estaba pasando por un momento difícil en su matrimonio y que había iniciado el trámite de divorcio, algo que sorprendió a todos.

Aunque en aquel entonces no se supo realmente la razón de su separación, se especuló que había una tercera en discordia, y los titulares apuntaron a Chiquis Rivera, su propia hija.

(Instagram) Jenni Rivera y Esteban Loaiza duraron 2 años de matrimonio.

Sin embargo, en enero de 2024, la misma Chiquis desmintió ser la amante de Esteban Loaiza y aseguró que hizo todo lo posible por hablar con Jenni para aclarar cualquier duda.

“Si fuera cierto, si yo hubiera hecho eso, mi mamá no me estaría abriendo tantas puertas, porque yo sé que ella me está ayudando. Ella sabe la verdad”, comentó en una charla con Gustavo Adolfo Infante en El Minuto que Cambió mi Destino.

¿Qué pasó con Esteban Loaiza después de la muerte de Jenni Rivera?

Tras su boda y posterior divorcio con Jenni Rivera, Esteban Loaiza tuvo una vida llena de altas y bajas. Su declive en el deporte se acentuó cuando pasó varios años en la cárcel, tras enfrentar un proceso legal por acusaciones de narcotráfico.

En 2021 salió de prisión y comenzó a organizar clínicas de béisbol para niños y niñas en México.

Actualmente, busca formar una academia dedicada a este deporte.

Sobre su relación con la familia de Jenni Rivera, Loaiza dijo a Despierta América que mantiene una buena relación, aunque no ha tenido contacto con ellos. Aun así, se mostró dispuesto a responder si en algún momento lo necesitan.