La cruda predicción de famosa astróloga sobre Carmen Salinas y el podcast del momento

El mundo del espectáculo y de las redes sociales se ha revolucionado en los últimos días tras la viralización de un podcast en donde un prisionero nombró a la reconocida actriz Carmen Salinas y la involucró en supuestos rituales satánicos.

Maribel Guardia rompe el silencio y habla de su bajo peso y del sketch con Bárbara Torres

Las declaraciones del reo no quedaron allí sino que ganaron lugar en las plataformas digitales y medios de comunicación, creando una gran polémica y despertando un sinfín de rumores e incógnitas. Mientras la familia de la actriz ha negado esa versión, fue la astróloga Mhoni Vidente la que dio a conocer una predicción sobre esta polémica.

¿Por qué señalan a Carmen Salinas?

La polémica que tiene a la fallecida Carmen Salinas como protagonista surgió en el podcast “Penitencia” que es conducido por Saskia Niño de Rivera. En el capítulo compartido recientemente se entrevistó a un interno que fue identificado como “Beto” y quien hizo referencia a que la actriz habría participado en rituales satánicos para los que se requerían niños.

El Beto habla de como siendo abandonado en la calle desde niño lo compran personas con dinero para convertirlo en asesino y secuestrador.

Habla de varios personajes en la política y el medio artístico le pagaban, incluso para que les llevara bebés para sacrificios, entre ellos… pic.twitter.com/3wXgIirloO — 𝕭𝖗𝖊𝖓𝖓🖤🤍 (@Brenn0505) February 25, 2026

Aunque ese fragmento fue eliminado del podcast una vez desatada la polémica, el tema no ha dejado de estar presente en las redes sociales ni medios de comunicación dedicados al mundo del espectáculo.

¿Qué sucederá con la polémica en torno a Carmen Salinas?

En este marco, quien se expresó fue la famosa astróloga Mhoni Vidente debido a que el tema entró en un plano más duro luego de que la hija de Carmen Salinas, María Eugenia Plascencia, no aceptara las disculpas de Saskia Niño de Rivera y afirmara que debe limpiar el nombre de su madre.

“Los nietos de Carmen Salinas van a demandar y van a ganar el juicio”, sentenció la famosa astróloga cubana al referirse a la polémica del momento. De esta manera, Mhoni Vidente dejó en claro que, de acuerdo a su lectura del tarot, todo culminará en la Justicia.

El punto clave por el que este asunto llegaría a los tribunales, según la astróloga, es que se permitió la difusión del nombre de Carmen Salinas en este capítulo del podcast ya que “ahí es donde debió intervenir la edición del video. Detenerlo para que no saliera”.

Por lo tanto, la polémica con el podcast del momento y el nombre de Carmen Salinas parece que seguirá dando de qué hablar y será la Justicia la que le ponga el punto final a esta historia.