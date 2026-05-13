Cazzu hace inesperada petición sobre su canción “dedicada” a Christian Nodal

Cazzu hizo una inesperada petición a sus fans sobre la canción La Cueva, tema que muchos relacionan con Christian Nodal tras su ruptura después de dos años de relación. Durante una presentación en San Antonio, la trapera argentina pidió que dejaran de asociar el tema con una persona en específico.

“No necesitan gritar nada sobre nadie, porque esta canción es de ustedes”, expresó la cantante frente a sus seguidores.

¿Qué dijo Cazzu sobre “La Cueva”?

Durante el concierto, Cazzu explicó que actualmente interpreta la canción desde otro lugar emocional y no pensando en alguien en particular.

“Cuando yo canto esta canción… lo hago con mucho amor, porque la compuse yo. Sé que ustedes la sienten, pero no pienso en nadie. Espero que ustedes tampoco. No necesitan gritar nada sobre nadie, porque esta canción es de ustedes, de nosotres. Es un lindo momento”, declaró.

Con estas palabras, la llamada “Nena Trampa” dejó claro que considera cerrado ese capítulo sentimental y que sus canciones cambian de significado con el paso del tiempo. Hace algunos meses, incluso comentó que el tema nació desde un momento doloroso, pero que ya no se identifica emocionalmente con lo que escribió.

¿Qué dice “La Cueva” y por qué la relacionan con Christian Nodal?

La Cueva fue lanzada a finales de 2024 y rápidamente generó conversación entre los fans, quienes aseguraron que varias frases parecían hacer referencia a la ruptura entre Cazzu y Christian Nodal.

Cazzu nunca confirmó que “La Cueva” fuera para Nodal.|(Instagram @cazzu)

La canción habla sobre dolor emocional, decepción, traición y responsabilidad afectiva, temas que muchos relacionaron con el final de su relación y el posterior romance de Nodal con Ángela Aguilar.

Algunas de las frases más comentadas por los fans fueron:

“Te encontré en la cueva totalmente roto, lamí tus heridas y encendí tu sol”.

“¿Y qué vas a hacer al amanecer cuando la nostalgia no la tape una mujer?”

“Y volver, volver, volver… no se va a poder”.

“Convertiste nuestra historia en una maldita parodia”.

“Claro que lloré si yo te adoré”.

A pesar de las teorías en redes sociales, Cazzu nunca confirmó oficialmente que la canción estuviera dedicada a Christian Nodal.