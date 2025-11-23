Cazzu da impactante noticia sobre Belinda tras su encuentro

¡Todos quedamos impactados al ver el primer encuentro entre Cazzu y Belinda! Ambas son cantantes muy reconocidas dentro de la farándula por la gran carrera que han logrado forjar. Además, en el ámbito amoroso, han dado mucho de qué hablar, después de ser las respectivas parejas de Christian Nodal.

Ante el inesperado encuentro, la artista argentina habló sobre su convivencia con la actriz mexicana, dejando al aire una impactante noticia al respecto. Para que sepas todo el chismesito al respecto, te diremos toda la información que se sabe.

¿Qué comentó Cazzu sobre su primer encuentro con Belinda?

Al darse el inesperado encuentro entre Belinda y la cantante argentina, los periodistas presentes querían saber más al respecto, además de querer conocer la opinión de cada una de ellas.

Por un lado, Cazzu fue cuestionada por medios de comunicación si habría la posibilidad de una posible colaboración artística. Antes de dar más detalles, la trapera detalló que apenas se estaban conociendo, por lo que pidió a los reporteros que les permitan seguir en el proceso de conocerse paulatinamente, dejando el siguiente comentario:

“Recién nos conocíamos, recién, apenas nos conocimos, no nos hagan quemar etapas”.

Aunque una colaboración entre ellas todavía parece muy lejana, es una realidad que sí podría ocurrir, pero primero ambas deben darse la oportunidad de poder conocerse, buscando entablar una posible amistad.

¿Qué dijo Belinda de Cazzu?

Por otro lado, Belinda, aunque no aseguró una colaboración entre ellas, sí remarcó su gran deseo de poder trabajar juntas en algo, además de resaltar su gran admiración hacia Cazzu, dejando el siguiente comentario ante los periodistas:

Ay, ¡ojalá! Me encanta ella y la admiro mucho

No olvidemos que cuando ambas posaron juntas en el evento de GQ México, entablaron una pequeña conversación, donde detallan que, ante el encuentro polémico, valdría la pena que ambas pudieran conversar y conocerse, buscando planear una interesante conversación desde un WhatsApp u otro medio de comunicación.

Por ahora, debemos esperar a que ambas cantantes se conozcan, para así poder saber si hay la posibilidad de que ambas puedan colaborar en un proyecto musical. Muchos esperan que las artistas puedan mostrar sus dotes y reunir su talento para lograr una pieza musical única.