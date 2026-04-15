ÚLTIMO MOMENTO: La marca “Christian Nodal” ya tiene dueño y NO es el cantante

Diferente a lo que podrías pensar, se acaba de revelar que Christian Nodal no es dueño de su nombre ni de su carrera artística. De acuerdo con la información que difunde la creadora de contenido Jacqueline Martínez, conocida como Chamonic3, se confirmaría que la marca “Christian Nodal” le pertenece a su papá, Jesús Jaime González Terrazas. Cabe resaltar que no solo su nombre artístico estaría bajo el control de su padre, sino que también estaría a cargo de otros elementos clave de sus proyectos musicales.

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Christian Nodal en medio de la polémica por su nombre artístico

Todo comenzó cuando el propio cantante generó polémica al asegurar a través de sus redes sociales que, más allá del enorme talento vocal que él posee, él no es dueño ni de su nombre artístico, ni de su imagen, ni de gran parte de sus producciones musicales. Esto evidentemente causó revuelo y lo volvió, una vez más, el centro de la conversación pública.

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