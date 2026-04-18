Cazzu comparte un inesperada FOTO en medio de separación de Ángela Aguilar y Nodal

La argentina Julieta Emilia Cazzuchelli, conocida con su nombre artístico Cazzu, causó mucha ternura entre sus seguidores ya que compartió en la noche de ayer, una imagen de cuando estaba embarazada de Inti.

Esta foto compartida por Cazzu, se la puede ver desde un escenario mientras estaba cursando su embarazo. El recuerdo data del 15 de abril de 2023 en un concierto que dio en el Movistar Arena de Buenos Aires, Argentina, como parte del cierre de su gira “Nena Trampa Tour”.

¿Cómo es la foto que publicó Cazzu?

La foto en cuestión, nos muestra a Cazzu en un concierto con una vestimenta blanca que fue cuando anunció su embarazo. La cantante se había quitado un abrigo y dejó ver su panza, por supuesto la noticia se volvió internacional ya que el padre de la bebé es Christian Nodal.

Esta imagen publicada por la trapera, iba acompañada de un texto que decía “Tres años” y un corazón negro. En la foto Cazzu aparece de perfil, cantando y con su mano izquierda en su cadera, dejando lucir su hermosa pancita.

La bebé nació el 4 de septiembre de 2023 y sus padres le pusieron de nombre Inti que significa “Sol” en quechua. Así también este nombre hace referencia a la mitología incaica que significa dios Sol.

Esta fue la tierna foto.|Instagram

Esta publicación se dio a conocer en el medio de la polémica que rodea a Nodal y Ángela Aguilar. El periodista Gustavo Adolfo mencionó que recibió información de que la pareja está separada.

La supuesta separación, también envuelve al nuevo video musical interpretado por Christian Nodal, de su canción “Un vals”. En el mismo se puede ver como protagonista a la mexicana Dagna Mata, quien tiene un parecido con Cazzu según lo que manifiestan los usuarios en las redes sociales.

Cabe destacar que no hay confirmación oficial sobre la separación de la pareja.