Imelda Tuñón comparte a quién le pertenecen las cenizas de Julián Figueroa

Una de las polémicas más grandes del medio del espectáculo es la que ha acontecido entre Imelda Tuñón y Maribel Guardia luego del fallecimiento de Julián Figueroa. Sin embargo, respecto a las cenizas del hijo de Joan Sebastian, Tuñón ha asegurado que le pertenecen de forma legal a ella aunque por ahora no las tiene.

¿Quién tiene las cenizas de Julián Figueroa?

Imelda Tuñón, viuda de Julián Figueroa, ha asegurado que las cenizas del padre de su hijo le pertenecen de forma legal a ella. Sin embargo, ha permitido que Maribel Guardia las tenga. “Ella tiene las cenizas y nunca se las he reclamado porque legalmente son mías” fue parte de lo que dijo. Por otro lado, Imelda se sinceró al decir que su hijo, el pequeño José Julián Figueroa Garza, quién nació en 2027, solo cuenta con una fotografía de su padre y un muñeco que le recuerda a él. Por su parte, aseguró que le “parece feo” que su hijo no tenga ni una camiseta que huela a Julián Figueroa ya que Maribel Guardia se quedó con todo.

“Solo quería que mi hijo tuviera alguna parte de las cenizas. A mí no me interesa tener las cenizas de Julián, porque yo sé que él fue un capítulo en mi vida”, fue parte de la declaración de la nuera de Maribel Guardia, misma que enfrenta una demanda legal puesta en su contra por parte de José Manuel Figueroa debido a daño moral ocasionado, difamación y violencia mediática.

José Manuel Figueroa habla de las cenizas de Julián Figueroa

José Manuel Figueroa, hijo de Joan Sebastian y Teresa Figueroa Gonzalez habló recientemente de las cenizas de Julián Figueroa, pues el cantante mencionó ante la prensa que cuando murió el segundo hijo de su madre una de las cosas que más la ayudaron para estabilizarse fue conservar las cenizas de su hijo por lo que expresó “Yo en el caso de la señora Maribel no puedo ni sugerir ni opinar nada, la que toma la decisión, por lo que tengo entendido, es ella” ya que mencionó que si Maribel quería “aventarlas al mar, llevarlas a Costa Rica, dárselas a un unicornio de comer” podía hacerlo ya que solo ella sabía qué era lo que tenía que hacer con las cenizas de su hijo pues ella vivía el dolor por lo que la decisión final le pertenece.

Actualmente uno de los problemas entre Imelda Tuñón y Maribel Guardia es el referente al pequeño José Julián Figueroa Garza, esto debido a que la madre del fallecido Julián Figueroa busca el bienestar del niño y quiere protegerlo así como cuidar su integridad ya que ha asegurado que su madre no lo ha cuidado de forma adecuada.

