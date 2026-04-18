Sigue el escándalo; la prometida de Sergio Goyri lanzó un mensaje tras infidelidad

Hace días que el reconocido actor de telenovelas, Sergio Goyri, ha estado en primera plana luego de que se corriera el rumor de la supuesta infidelidad de su prometida, Lupita Arreola. Quien dio a conocer esto fue “Reina Venenosa” que se dedica a la farándula.

Noticias Estado De México del 17 de abril 2026

Así es que la mujer dio a conocer en las redes sociales, las conversaciones íntimas que mantenía Lupita Arreola, prometida de Sergio Goyri, con un hombre identificado como "El Pariente". Todo indicaría que ella aprovechaba cuando su novio grababa la telenovela en la CDMX para encontrarse con el hombre.

¿Qué dijo la prometida de Sergio Goyri al respecto?

Luego de que comenzara a difundirse el rumor de que la prometida es infiel, Lupita Arreola decidió salir a defenderse por medio de cuenta de Instagram y dejó un contundente mensaje.

Los chats decían:

Él: “¿Andas sola o con el marido?”

Ella: “No, sola trabajando... Sergio grabando novela en CDMX”.

Él: “¿Y dónde nos podemos ver? Ya tengo ganas de verte... Yo quiero estar contigo, ¿si se puede ahí?”

Ella: (Responde con una llamada de 54 segundos).

Lupita Arreola publicó un breve video en que se la ve cocinando, pero toda la atención se enfocó en el mensaje que escribió y que todos relacionaron con los rumores, este decía : "Amor propio mis reinas y principales", escribió.

Esta fue la publicación.|Instagram

Tras conocerse estos rumores de infidelidad, se ha estado esperando la palabra de los protagonistas, pero ni Sergio Goyri ni Lupita Arreola han salido ha aclarar lo sucedido. Por el momento todo a quedado en las publicaciones que realizó “Reina Venenosa”.

La empresaria no ha dicho nada al respecto más de lo que publicó en sus redes sociales. Tampoco se ha conocido sobre el futuro de su compromiso por lo que todo parecería que sigue en pie.