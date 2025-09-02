Cazzu habla del conflicto legal con Christian Nodal: no puede viajar con su hija Inti

Las polémicas tras el rompimiento no de Cazzu y Christian Nodal no paran de salir a pesar del paso del tiempo. Recientemente, durante la participación de Cazzu en el podcast “Se regalan dudas”, Cazzu abrió su corazón y habló sobre la difícil situación legal que atraviesa con su expareja, Christian Nodal, la cual dificulta por completo la custodia y movilidad de su hija Inti.

Cazzu revela que no puede viajar con su hija por decisión de Christian Nodal

La artista argentina confesó que, aunque su carrera atraviesa un gran momento, en lo personal enfrenta obstáculos que han marcado su vida como madre soltera y desafortunadamente la de su hija.

El permiso que Christian Nodal no quiere otorgar

Cazzu explicó en el podcast a la anfitriona que para poder llevar consigo a su hija durante su gira, necesita el consentimiento del padre. Sin embargo, Nodal se ha negado a firmar dicho permiso. Justamente, hace un mes aproximadamente, los medios ya habían notado que Cazzu no llevaba a su hija a sus conciertos; sin embargo, no se conocía el motivo.

“Ya va a pasar más de un año y yo ese permiso no lo tengo”, contó la rapera. Incluso recordó una mediación en la que el abogado de Nodal aseguró que el cantante tenía derecho a revocar el permiso de viaje en cualquier momento, lo que la hizo sentir “devastada”.

La dura experiencia de Cazzu en migración

La intérprete también relató que, en una ocasión, a pesar de tener un permiso judicial parcial, en el aeropuerto fue cuestionada por las autoridades migratorias: “Entonces yo llego al aeropuerto con un permiso de un juez, que es un permiso que solo tenía una parte autorizada, y la persona de migración me mira y me dice: '¿Por qué su progenitor no está de acuerdo con que viaje?’ Y yo en ese momento soy una criminal, entonces ahí no existe ‘La Jefa’, ahí no existe Cazzu, ahí no existe las personas a la que la gente le pide fotos y un autógrafo, ahí yo soy un número, pero soy un número que si tiene la plata para mantener a su hija”, expresó con frustración.

Crítica al sistema judicial

Más allá de su conflicto personal, Cazzu señaló que su experiencia refleja una realidad común a la que se enfrentan muchas mujeres. Denunció que la injusticia, la misoginia y el patriarcado, aún predominan en los sistemas judiciales, los cuales dificultan que madres en su situación puedan tener libertad de movilidad con sus hijos.

“Soy una hormiguita delante del monstruo de la misoginia… y lo vivo desde otro lugar porque tiene que ver con una de las cosas más importantes: la vida de un hijo”, reflexionó.

Cazzu, entre la música y la maternidad

A pesar de las dificultades, la argentina sorprende al mundo una vez más con su control ante la situación, pues aseguró que no se enfrentará a Christian Nodal y sus abogados, pues ella seguirá enfocada en su carrera y en cuidar a su hija. “Elijo no pelear la batalla porque quiero poner toda mi energía en mi música y en Inti”, concluyó.

¿Qué opinas de la situación a la que se enfrenta una madre como Cazzu?

