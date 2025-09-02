Los tiktoks más divertidos de Kristal Silva, la nueva conductora de La Granja VIP

Kristal Silva fue confirmada este martes 02 de agosto como la flamante co-conductora de La Granja VIP , el reality show de TV Azteca que pondrá a prueba a varias celebridades con interesantes retos de campo: ¡revive algunos de sus videos de TikTok más divertidos!

¿Cómo le va a Kristal Silva en TikTok?

Como te comentamos, la brillante carrera de Kristal Silva (quien estudió Administración de Empresas) en el entretenimiento comenzó en el mundo de las pasarelas con su participación en el importante certamen Miss Universo; a partir de ahí comenzó a tener una mayor presencia en la televisión gracias a su carisma.

Las redes sociales no hicieron más que impulsar la popularidad de Kristal Silva y, para muestra, un botón: en TikTok, una de sus plataformas más fuertes, la presentadora de 33 años cuenta con 1.1 millones de seguidores, lo que la consolidó como toda una influencer.

Al echarle un ojo a los tiktoks de Kristal Silva podemos ver que la conductora de TV Azteca le dará seguramente un toque divertido a La Granja VIP , pues además de las grabaciones que publica desde el set de televisión la celebridad no duda en sumarse a los trends virales más sensacionales.

Bailes, filtros divertidos, videos con voces graciosas, tips de belleza y detalles de sus viajes forman parte del contenido de Kristal Silva que la colocó como una auténtica tiktoker… ¿pero qué tal le va en Instagram?

La historia de Kristal en esta plataforma de fotos va mucho mejor: con 1.9 millones de seguidores, Instagram es el espacio donde la conductora de TV Azteca tiene más fuerza, sobre todo por las postales en las que aparece llena de glamour.

Con un nuevo reto profesional por cumplir, seguramente esta conductora tendrá una mayor fuerza en redes sociales... ¡todo apunta a que le pondrá un toque de frescura y diversión a La Granja VIP , así que no te pierdas este reality!

¿Quieres ver a Kristal Silva al lado de Adal Ramones?