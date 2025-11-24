“Tenemos más en común que un hombre”: Cazzu habla de la conversación que tuvo con Belinda

La artista argentina Cazzu recientemente tuvo un encuentro con la cantante mexicana Belinda, ex pareja de Christian Nodal, padre de su hija. Esta convivencia ha dejado mucho de qué hablar ya que después de ambas haber sido pareja del intérprete de regional mexicano el público generó enemistades y rivalidad entre ambas a través de redes sociales, por lo que en su primer encuentro directo dejaron ver que la relación entre las dos es muy cordial y respetuosa.

¿Se viene colaboración de Cazzu con Belinda?

A su salida de México, Cazzu respondió preguntas a la prensa sobre su encuentro con la princesa del pop mexicano y si es verdad que hará una colaboración con Belinda tirando indirectas a Nodal.

“Es una pelotudez, perdón” Dijo la rapera argentina cuando se le cuestionó sobre realizar un tema dedicado a Nodal en colaboración con Belinda. Además añadió:

En verdad me pasaron tantas cosas esa noche que creo que para mi fue normal. Entiendo que es divertido para la gente. Me da un poco de tristeza que esté rodeado por el morbo. Ella y yo tenemos muchas cosas más en común que un hombre, la verdad, y me molesta la verdad un poco, siento que las dos hacemos música, tenemos carreras, tenemos cosas, muchas mucho más importantes que nos unen que haber compartido un novio

¿Cazzu y Belinda son amigas?

Cazzu se pronunció respecto a Belinda y dijo que la música de la mexicana marcó su historia y la de muchas personas, razón por la cuál mantiene mucho respeto. Sin embargo, cuando se le cuestionó si se aproxima una amistad entre ambas respondió: “Creo que una amistad se desarrolla con el tiempo ¿no?, por lo menos ya nos conocimos y eso es todo lo que tengo que decir sobre eso”.

¿Qué ha dicho Belinda de Cazzu?

Respecto a Belinda su postura de igual forma siempre ha sido cordial hacia Cazzu, pues cuando la argentina realizó sus presentaciones musicales en México expresó lo siguiente:

“Ay, me encanta ella, me encanta que haya vendido sus Auditorio Nacionales y que padre, me siento muy felíz que en México la reciban con tanto amor porque se lo merece y siempre mis buenos deseos”.

Con referencia a la carrera musical de Cazzu, continúa con su gira musical por Argentina con “Latinaje en vivo”, proyecto con el que sigue abriendo fechas después de agotar entradas para sus shows.

