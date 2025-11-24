“Tenemos cosas mucho más importantes que nos unos que haber compartido un novio”, Cazzu comparte sus impresiones del encuentro con Belinda
Cazzu compartió sus impresiones luego de conocer a Belinda y esclareció si habrá colaboración en puerta. ¡Así lo dejó claro la cantante argentina!
TV Azteca
Luego de que Belinda y Cazzu alborotaran el mundo del espectáculo con su reciente encuentro, la cantante argentina compartió sus impresiones al conocer a ‘Beli’ y esclareció si ya preparan una colaboración. ¡Ojo a lo que dijo sobre Christian Nodal!
