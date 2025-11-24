inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Venga La Alegría
Video

“Tenemos cosas mucho más importantes que nos unos que haber compartido un novio”, Cazzu comparte sus impresiones del encuentro con Belinda

Cazzu compartió sus impresiones luego de conocer a Belinda y esclareció si habrá colaboración en puerta. ¡Así lo dejó claro la cantante argentina!

Venga La Alegría
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

Luego de que Belinda y Cazzu alborotaran el mundo del espectáculo con su reciente encuentro, la cantante argentina compartió sus impresiones al conocer a ‘Beli’ y esclareció si ya preparan una colaboración. ¡Ojo a lo que dijo sobre Christian Nodal!

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×