Cazzu habla de Christian Nodal en pleno concierto: “Ya no me siento así”

La cantante Argentina Cazzu aprovechó uno de los momentos del concierto para hablar sobre una situación que le afectó mucho en el pasado. Aunque no mencionó el nombre de su ex pareja, Christian Nodal, muchos usuarios aseguran que se refería a el ahora esposo de Ángela Aguilar.

¿Qué dijo Cazzu de Christian Nodal?

Durante el concierto más reciente que ofreció Cazzu en Chicago, motivo de su gira “Latinaje En Vivo Tour”, la trapera argentina, antes de interpretar el tema “La Cueva”, expresó que dicha canción la había compuesto en un momento difícil de su vida. Sin embargo, la cantante mencionó que ya no se sentía como lo hacía en el pasado y es que después de su rompimiento con Christian Nodal 'La Jefa' estrenó esa canción, donde para muchas personas era evidente que se trataba de un tema dedicado al intérprete de “Botella tras botella” aunque nunca lo confirmó por ella misma.

Si bien, en su concierto no mencionó el nombre de su ex pareja, muchos usuarios aseguran que la artista ha confirmado cerrar un capítulo lleno de dolor en el que estuvo involucrado su ex pareja pues en pleno concierto se sinceró y dijo “esta canción la escribí hace un tiempo, ya no es mía, ya no me siento así hace mucho y se la quiero dedicar a todas las personas que estén pasando por un momento sensible, pueden llorar”.

¿Cuáles son los problemas que han tenido Cazzu y Christian Nodal?

Uno de los problemas que la ex pareja sentimental ha tenido es el relacionado a su hija Inti ya que Christian Nodal expresó que no estaba de acuerdo con la exposición que su hija tenía en redes sociales. Por otro lado, Cazzu aseguró que Nodal no da “pagos justos” en el tema relacionado a la manutención de la pequeña. Por otro lado, el artista de música regional mexicana ha expresado de forma pública que no quiere que se utilice a Inti como “un escudo”.

¿Christian Nodal y Ángela Aguilar se separaron?

Luego del lanzamiento del videoclip musical “Un Vals” comenzaron a circular rumores de que Christian Nodal y Ángela Aguilar estarían atravesando una ruptura, esto debido a que la modelo del video tuviera un parecido físico a Cazzu. Sin embargo, recientemente el famoso influencer Kunno compartió imágenes de la pareja en donde aparecen enamorados por lo que esto estaría terminando con las especulaciones de un posible divorcio aunque hasta el momento la pareja no se ha pronunciado al respecto.