Despídete de los recipientes plásticos: esta es la tendencia en almacenamiento

En todos los hogares durante mucho tiempo se utilizó el plástico como material durable para guardar diversos alimentos u objetos. Sin embargo, con el tiempo se han ido reemplazado porque los BPA y los microplásticos se trasladan a los alimentos.

Noticias Chiapas del 24 de abril 2026

También el uso de plásticos dificulta la eliminación de olores y manchas, como así también que generan un impacto ambiental bastante considerable sobre todo aquellos que son de un solo uso.

¿Cuál es la alternativa a los plásticos?

El vidrio es una de las alternativas más fuertes para reemplazar al plástico. Esta elección se debe a la creciente conciencia sobre la salud y la sostenibilidad. Las razones del uso del vidrio son las siguientes:

Sin BPA ni químicos que contaminen los alimentos

La principal razón es que el vidrio está libre 100% de BPA, que es un químico industrial que provoca alteraciones hormonales. Además, el vidrio no reacciona con los alimentos ni absorbe olores, sabores o colorantes.

Transparencia que reduce el desperdicio

Por otro lado, al ser recipientes transparentes se crea un efecto en el consumo consciente. Es decir que al ver lo que tienes disponible es más fácil de consumir antes que caduquen.

El plástico no va más.

De la alacena a la mesa

Si hablamos estéticamente, el plástico se ve reemplazado por el vidrio porque se adapta a la estética de la cocina. Así es que puedes tener frascos de vidrio con granos, pastas, etc. y quedará más que bien.

El acero inoxidable como complemento ideal

Por último, tenemos que mencionar que el acero inoxidable es un gran complemento para el vidrio ya que no absorbe olores ni sabores. Es un material reciclable y contiene una estética industrial limpia.

Sin dudas, el cuidado de la salud está tomando mucha importancia por lo que cada cambio cuenta. Comienza reemplazando el plástico.