Quien tiene unas chanclas tiene un tesoro: así puedes reciclarlas en tu hogar

En la actualidad se está utilizando mucho el reciclaje ya que es una forma de cuidar el ambiente disminuyendo los desechos. Esto se vio beneficiado por el movimiento DIY que es una opción económica y de cuidado.

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Por lo general cuando una chancla se rompe pues es sustituida por una nueva y la vieja es desechada. Sin embargo, estas tardan mucho tiempo en degradarse por lo que es un problema para el planeta.

Muchos desconocen que se puede sacar provecho de su material que es flexible y resistente. Es un elemento que puede ser muy utilizado para diversos proyectos domésticos.

¿Cómo reciclar tus chanclas?

Aunque no lo creas el material de las chanclas puede ser utilizada de diversas maneras. Un ejemplo claro es el de utilizar las suelas para crear topes de puertas o protectores para las patas de las sillas. Esto ayudará a disminuir el ruido que hacen los muebles cuando se arrastran o incluso evitar las rayaduras en la cerámica.

Lo que tienes que hacer es recortar unos círculos en tu vieja chancla y colocarle un poco de pegamento de contacto para dar con la solución definitiva. Es un material antideslizante que garantiza evitar los problemas antes mencionados.

Otro uso que le puedes dar está relacionado con lo estético. Las chanclas pueden ser utilizadas en el jardín como marcadores de plantas o también en elementos que conformen un camino de mosaicos coloridos si los recortas en formas geométricas.

Utiliza tu imaginación.|Canva

Por último, las tiras de plástico pueden ser utilizadas como sujetadores de cables o correas para herramientas pequeñas. Los usos son muy amplios si utilizas la imaginación.

Estos son algunos de los usos que puedes realizar para evitar generar más desechos en el planeta. Además, esta es una forma en la que puedes distraerte con tu familia y crear nuevos objetos.