Cazzu e Inti viven una perturbadora experiencia en su casa

La artista argentina Cazzu sigue llevándose todas las miradas luego de fechas de gran éxito en los Estados Unidos. Sus conciertos con excelentes marcos de público han dado cuenta del gran momento que vive como una de las cantantes más convocantes de los últimos tiempos.

Sin embargo, recientemente su nombre volvió a ser protagonista pero por algo totalmente ajeno a lo que hace sobre el escenario. Es que Cazzu relató un momento paranormal que vivió con su hija Inti y que la ha dejado muy preocupada y atemorizada.

¿Qué le pasó a Cazzu con su hija?

En el marco de su gira por Estados Unidos, Cazzu concedió una entrevista en la que habló de diferentes temas relacionados con su vida artística y privada. Así fue como relató lo que le tocó vivir en su propia casa con Inti, la hija que tiene en común con Christian Nodal.

La cantante reveló que su hija se encontraba jugando sola en su cuarto cuando gritó pidiendo su presencia. “Mamá hay un señor en el cuarto”, fue lo que Inti le dijo y que puso en alerta a Cazzu. “Yo dije ‘chico yo voy a ver algo acá. No, por favor, que no. Por favor no quiero ver nada’”, precisó la artista al comentar lo que pensaba mientras caminaba hacia el cuarto de su hija.

¿Qué vio Cazzu en el cuarto de su hija?

La experiencia paranormal de Cazzu no culminó allí sino que la artista precisó que al llegar al cuarto de su hija vio la puerta del armario abierta. Lejos de intentar tocarla, afirmó que solo se limitó a mirar a la pequeña y que Inti le dijo “ahí” por lo que, en medio de un gran temor, la cantante le habló a lo que fuese que allí estuviera.

“Te tenés que ir. Con todo respeto señor, se tiene que ir porque este es el cuarto de mi hija. Te tenés que ir y por favor no vuelvas”, fueron las palabras que Cazzu afirmó gritar en la habitación de Inti. Además, la artista reveló que la situación la dejó con preocupación y temor porque la niña le dijo que ese hombre “es malo” aunque, buscando algo de tranquilidad, deslizó que “los chicos imaginan un montón”.