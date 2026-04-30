4 libros que puedes regalarle a tu hijo este Día del Niño 2026; son creativos e innovadores

Con el Día del Niño 2026, no sólo los juguetes son obsequios ideales para dárselos a los más pequeños, en esta ocasión te diremos cuáles son los 4 libros que puedes regalarle a tu hijo o hija este 30 de abril. Fomentar la lectura entre los infantes especialmente desde que cumplen 6 años, es una buena idea para que con el tiempo lo hagan como un hábito y además, que en los siguientes años tengan una soltura a la hora de leer.

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|Editorial Flamboyant/Flamboyant/La Galera, S.A. Editorial

Crónicas de Pizzania: Una pizza para el Dragón

Uno de los libros que es ideal para regalarle a tu hijo o hija este Día del Niño que se celebra el 30 de abril, es el de Crónicas de Pizzania: Una Pizza para el Dragón. Esta historia se lleva a cabo en la Edad Media y tiene mucho humor; su protagonista es Iris, quiene tiene como vecino a un pizzero llamado Martinelli, quien le cuenta uno de sus deseos que es que su producto llegue a todos los habitantes del reino a tiempo.

Super Ratado: La Amenaza de la Arpía de Oro

Super Ratado: La Amenaza de la arpía de Oro, trata de un personaje quien está en una búsqueda de sus padres, pero ahora están en el Parque Selvático con sus amigos Ruli y Mishu; pero sus metas se ven interrumpidos por los osos perezosos que le piden ayuda para huir de una arpía muy peligrosa.

La Tribu de Kai: Una sensación que da bocados

Otro de los libros que se recomienda regalarles a los niños es La Tribu de Kai, la cual es una serie de obras para niños, la cual le permite a los más pequeños iniciar una lectura autónoma, además su narrativa que tiene ilustraciones a color hace que se facilite su comprensión, de hecho, sus capítulos son muy cortos y se pueden leer uno por día.

Plumilla, un hada super mágica: De Luciel Ahrweiller

Este es un libro ideal para aquellos niños y niñas que alguna vez han soñado con ser hadas. Plumilla es una pequeña hada curiosa y valiente quien ha decidido dejar a su familia atrás para poder explorar todo el planeta. A lo largo de su travesía podrá conocer a varios personajes que le demostrarán cómo es que la magia no sólo se trata de hechizos, sino de ayuda mutua, amistad y cooperación.