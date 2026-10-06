El contundente mensaje de Cazzu en medio de la disputa con Christian Nodal

La polémica entre Cazzu y Christian Nodal no cesa, ya que la cantante rompió el silenció al hablar por primera vez sobre la iniciativa legislativa conocida como "Ley Cazzu".

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En medio de dimes y diretes, la argentina expresó que la propuesta representa "una responsabilidad muy importante" y admitió sentirse conmovida y orgullosa de que su experiencia personal sirva para visibilizar las trabas legales que enfrentan miles de madres autónoma.

¿Qué es y en qué consiste la Ley Cazzu?

La llamada "Ley Cazzu" nació a partir de las dificultades burocráticas que Cazzu experimentó al intentar salir de su país natal con su hija Inti, debido a las exigencias legales relacionadas con el consentimiento de su expareja, Christian Nodal.

Cabe mencionar que es un proyecto de reforma impulsado inicialmente en Michoacán, que busca garantizar el libre tránsito de menores y facilitar los trámites de viaje internacionales para hijos de padres ausentes, evitando que se requiera obligatoriamente la firma del progenitor que no ejerce la crianza cotidiana.

“La única razón por la que yo elegí contar algunas cosas que tengan que ver con esto fue porque reconozco y conozco la falla del sistema”, señaló la sudamericana.

“Socialmente no se habla. A nadie le importa la mamá soltera que no puede maternar en paz porque le pasa de todo y porque no le alcanza”, subrayó.

Finalmente, dejó claro que “agradezco que de alguna manera alguna cosa que yo pueda haber elegido decir haya provocado un impulso para reclamar cosas que deberían estar mejores formuladas”.