Cazzu NO se arrepiente de su tiradera sobre la canción “Rosita”. “Me arrepiento de muy pocas cosas que he hecho”

A unos días de que surgiera la polémica por la canción "Rosita" y Christian Nodal estallara en su contra mediante un canal de difusión, Cazzu deja claro que no se arrepiente de su tiradera en contra del tema musical de Rauw Alejandro y Jhayco.

"Para nada", dijo con tranquilidad durante una entrevista reciente, cuando le preguntaron si se arrepentía de su tiradera. "Me arrepiento de muy pocas cosas que he hecho en mi vida", agregó la argentina.

La intérprete afirmó que ella se manifiesta cuando considera que hace falta ante alguna situación y, cuando lo hace, "trato que sea lo más prudente y exacto". Reiteró que la controversia más reciente con Christian Nodal no le quitó su tranquilidad y mencionó "la paz que siento en este momento".

Sin Filtro: Nueva pelea entre Christian Nodal y Cazzu por la canción “Rosita”

Qué dice la tiradera de Cazzu

"Tiradera" no es una canción, sino un texto que Cazzu publicó la semana pasada mediante la plataforma Substack. En su escrito, la trapera argentina critica la complicidad en sistemas patriarcales, a menudo muy fácil de notar en ámbitos como la música y que se manifiesta de formas como la apología.

"Hoy, la obra se llama: ‘La legendaria camaradería entre varones’. Un tema del cual podría hacer una tesis. En este mundo, en este género son, la mayoría, gente que negocia la hipocresía y lentamente se les va achicando la capacidad de ser sensibles porque el ‘yo’ los carcome", escribió Cazzu en su ensayo. "Pocas veces se atreven a decirse verdades entre ellos o siquiera a ellos mismos".

Cabe recordar que la canción "Rosita", de Rauw Alejandro y Jhayco, contiene la frase "Yo me caso contigo a lo Christian Nodal". Esto fue lo que molestó a la artista argentina, al considerarlo una manera de aprobar las acciones que hubiera podido tener su expareja con ella.

En una parte del texto, Cazzu hace referencia al tuit de Rauw Alejandro en respuesta a la polémica por "Rosita"; el ex de Rosalía había escrito en X que "el chisme vende más que el arte".

"Lo dice como si no fuese exactamente lo que hicieron y como si él no fuese parte, se percibe outsider. No lo dijo él, por eso es inocente. He aquí el primero de los efectos de la camaradería masculina: 'voy a pararme a tu lado y a observarte cometer el crimen sin decir nada, total no será mi crimen'. La tibieza, un gran enemigo del bien", escribió Cazzu.

