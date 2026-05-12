¿Cazzu fue notificada de la demanda de Nodal? Así va el caso

En estos días existieron algunos movimientos que muchos tacharon de sospechosos. Y justamente, en medio de las publicaciones de Christian Nodal y así también de Cazzu, se indica que la demanda del Forajido realizada contra la argentina sigue y marcha. La ley mexicana ha hecho su parte y en estos días se estaría notificando a la sudamericana para saber cuál es la respuesta ante un acto legal que desde un inicio causó extrañeza al público. Esto se sabe al momento.

Caminos de la Vida | Programa 12 Mayo 2026

¿Por qué Nodal demandó a Cazzu?

Desde el momento de distanciamiento total del mexicano y su hija (Cazzu está en Argentina e Inti está con ella), existieron declaraciones cruzadas acerca de la convivencia que Christian pedía con su hija, el tema de la manutención e incluso de la custodia. Mientras la artista sudamericana indican una cosa, el sonorense decía otra. Por eso, José Luis Álvarez Pulido indicó cómo va la demanda impuesta por el cantante de regional.

Álvarez Pulido es el presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco comentó que la demanda sigue en el proceso de que las autoridades argentinas permitan que avance para notificar en breve a Julieta Cazzuchelli. “No hay un plazo como tal que podamos hablar, que se encuentre estandarizado o que sea alguna práctica, porque depende de muchos factores que son variables”.

Es decir, el tema legal que Christian Nodal impuso debe esperar procesos jurisdiccionales entre países para que logre avanzar. Sin embargo, la demanda va hacia 3 puntos principales, los cuales son definición de la custodia legal, establecimiento de un régimen de visitas y la fijación de una pensión alimenticia. Esto, mientras ambos dejaron mensajes claros en redes sociales en horas recientes.

¿Qué dijeron Cazzu y Nodal en redes sociales?

Uno de los temas que causó bastante eco en el espacio digital fue el video que Nodal subió a su Instagram, en el cual presumió una habitación acondicionada para recibir a Inti en su propiedad en Texas. Mientras que la argentina emitió un mensaje muy concreto en el Día de las Madres, donde le deseaba a todas las mamás una maternidad justa y libre de entornos complicados. En ese sentido, causó revuelo que la hermana de Cazzu dijo que habría noticias en próximas horas.