5 ideas para sustituir floreros tradicionales por opciones creativas y bonitas con materiales reciclados

Los proyectos de decoración no necesariamente deben ser costosos ni difíciles de conseguir. A veces ya tienes en casa todos los materiales que necesitas, solo son necesarias la creatividad y la paciencia. A continuación te mostramos algunas grandes ideas para reemplazar floreros tradicionales con otros hechos de materiales reciclados.

El resultado de estos proyectos será aesthetic, personalizado a tu estilo y fuera de lo común.

5 ideas para reemplazar tus floreros tradicionales por opciones aesthetic con materiales reciclados

1. Florero con palitos de madera

Comenzamos con una idea aesthetic, de estilo rústico y que en realidad es más fácil de hacer de lo que parece. Necesitas una botella de plástico cortada, palitos de madera (al natural o pegados de blanco) que vas a pegar con silicón y un hilo de cuerda para decorar.

2. Con papel maché

Si utilizas papel maché, puedes crear un florero de la forma que tú quieras; aquí, por ejemplo, se hizo un dinosaurio miniatura. Para el papel maché se empleó cartón de huevo cortado en pedazos pequeños, agua caliente y resistol.

3. Reemplazar un florero tradicional con uno de taparroscas

Esta es una manera muy creativa y aesthetic de dar un nuevo uso a las taparroscas del refresco. Consiste en pegar las tapas para cubrir toda la superficie de un globo; esta va a ser la base del florero. Posteriormente la base se puede pintar con aerosol, de un color tan llamativo como el dorado.

4. Floreros con forma de cisne

Incluso los envases de productos de limpieza pueden servirte para reemplazar floreros tradicionales con una idea fuera de lo común. Esta idea consiste en trazar la silueta del ave aprovechando la forma del envase de plástico, y cortarla con mucha precisión; esto se logra con herramientas como un buril o un punzón.

5. Juego de floreros con botellas de plástico

Algunas botellas de plástico pueden lucir como un florero elegante si cortas sus componentes y los unes como en este ejemplo. Y, si juntas varias piezas, obtienes un hermoso juego de floreros para decorar en interiores o exteriores.