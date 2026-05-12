5 ideas para sustituir floreros tradicionales por opciones creativas y bonitas con materiales reciclados
¿Ya quieres reemplazar tus floreros de siempre? Aquí van algunos consejos para crear floreros nuevos y aesthetic con materiales reciclados que ya tienes.
Los proyectos de decoración no necesariamente deben ser costosos ni difíciles de conseguir. A veces ya tienes en casa todos los materiales que necesitas, solo son necesarias la creatividad y la paciencia. A continuación te mostramos algunas grandes ideas para reemplazar floreros tradicionales con otros hechos de materiales reciclados.
El resultado de estos proyectos será aesthetic, personalizado a tu estilo y fuera de lo común.
5 ideas para reemplazar tus floreros tradicionales por opciones aesthetic con materiales reciclados
1. Florero con palitos de madera
Comenzamos con una idea aesthetic, de estilo rústico y que en realidad es más fácil de hacer de lo que parece. Necesitas una botella de plástico cortada, palitos de madera (al natural o pegados de blanco) que vas a pegar con silicón y un hilo de cuerda para decorar.
2. Con papel maché
@yamakeart Papier mache flower pot💚 From paper to plant magic 🌱🪴 Simple, eco, and made with love ♻️💚 #papermache #diy #homedecor #papercraft #upcycling ♬ we fell in love in october - girl in red
Si utilizas papel maché, puedes crear un florero de la forma que tú quieras; aquí, por ejemplo, se hizo un dinosaurio miniatura. Para el papel maché se empleó cartón de huevo cortado en pedazos pequeños, agua caliente y resistol.
3. Reemplazar un florero tradicional con uno de taparroscas
@artcrafthome2 plastic bottle caps craft idea / making a flower pot #plasticbottlecap #reuse #flowerpot #making #bottlecap #recycling #upcycling #craftideas #bestoutofwaste #wastmaterialcraft #homedecor #handmade #homemade #artcrafthome #artandcraft #decor #ideas #foryou #viralvideo ♬ France Accordion Swing - MIZUSATO Masaki
Esta es una manera muy creativa y aesthetic de dar un nuevo uso a las taparroscas del refresco. Consiste en pegar las tapas para cubrir toda la superficie de un globo; esta va a ser la base del florero. Posteriormente la base se puede pintar con aerosol, de un color tan llamativo como el dorado.
4. Floreros con forma de cisne
Incluso los envases de productos de limpieza pueden servirte para reemplazar floreros tradicionales con una idea fuera de lo común. Esta idea consiste en trazar la silueta del ave aprovechando la forma del envase de plástico, y cortarla con mucha precisión; esto se logra con herramientas como un buril o un punzón.
5. Juego de floreros con botellas de plástico
@diy_inspiration_er DIY flower vases by using plastic bottles #diyvase #diyflowervase #flowervase #flowervases #vase #diyhomedecor #diyplantpot #homeplant #homeplanting #diy #uruniqueno1 ♬ original sound - URUniqueNo.1
Algunas botellas de plástico pueden lucir como un florero elegante si cortas sus componentes y los unes como en este ejemplo. Y, si juntas varias piezas, obtienes un hermoso juego de floreros para decorar en interiores o exteriores.