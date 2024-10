Mamá de Christian Nodal recibe golpe por culpa de Cazzu

Christian Nodal sostuvo un tórrido romance con Julieta Emilia Cazzuchelli (Cazzu), con quien procreó a una hermosa bebé, Inti. Sin embargo, su romance terminó de forma inesperada, pues los motivos siguen siendo desconocidos.

Con todo y eso, Christian Nodal anunció días después su romance con Ángela Aguilar , quien fue señalada de ser la tercera en discordia entre el mexicano y la argentina.

A pesar de eso, la ‘Princesa del Regional Mexicano’ y el intérprete de “Botella Tras Botella”; “Ya No Somos Ni Seremos”, “Adiós Amor”, “Ya Pedo Quién Sabe”, entre otras, contrajeron matrimonio el pasado 24 de julio.

¿La familia de Christian Nodal se lleva bien con Cazzu?

Así es, la hermana de Christian Nodal y su madre sostienen una buena relación con Cazzu, con quien han compartido diversas imágenes y videos. Sin embargo, todo parece indicar que esto no es del agrado del sonorense.

Se sabe que la relación de la familia de Christian Nodal con Cazzu sigue intacta, tanto así que Cristy Nodal quiere a la trapera como si fuera su hija. Incluso la trapera jamás le ha prohibido a la madre de Nodal ver a su nieta, sino todo lo contrario.

¿Por qué se lo prohibieron? De acuerdo con lo publicado, una amiga cercana a la familia Aguilar compartió los motivos por los que la madre de Christian Nodal y Ángela Aguilar no tienen una buena relación.

“Me acabo de enterar de que la mamá y la familia de Ángela se retuerce de coraje porque no les ha gustado que la señora Cristina (mamá de Christian Nodal) publique fotografías de su nieta y exnuera (Cazzu). No tienen problema con que se suba a la babé. Solo les causa conflicto cuando esas fotos incluyen a Cazzu. Aneliz Álvarez no tolera eso. Piensa que Cristy lo hace a propósito. Babjita la mano, cree que quiere joder a su hija con publicaciones de este tipo. Lo malo es que el hate es para Ángela, pues comienzan a escribir que es una roba maridos. Es un hecho que a la familia Aguilar no le gusta que suba fotos a sus redes con Cazzu, pues considera que es una falta de respeto para Ángela”, versa.

¿Ángela Aguilar no tiene buena relación con la familia de Nodal?

Al parecer la relación de la madre de Cristy Nodal con Ángela Aguilar no es buena, pues la madre del sonorense jamás compartió fotos de la boda de su hijo con Ángela Aguilar. También se dice que la hermana de Nodal y Pepe Aguilar no se llevan bien.