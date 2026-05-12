Estos son los tonos de cabello para lucir mucho más joven

El cabello va sufriendo el paso del tiempo por lo que envejece, cambia de textura y se vuelve más fino. A la hora de hacer un cambio de look debemos tener en cuenta estas condiciones no solo para un corte sino también a la hora de elegir los tonos.

Caminos de la Vida | Programa 12 Mayo 2026

Hay una serie de tonos de cabello que son ideales para poder iluminar y rejuvenecer. Estos abarcan desde los rubios miel y castaños avellana hasta tonos caramelo o reflejos suaves.

¿Cuáles son los tonos de cabello que rejuvenecen?

Los expertos señalan que hay algunos tonos que además de iluminar tienen la capacidad de rejuvenecer. Es por esto que recomiendan tonos más suaves como rubios cálidos, castaños avellana o cobrizos claritos como el strawberry blonde. También, balayage vainilla y reflejos miel.

Cuando vayas a elegir el tono que quieres utilizar debes acudir a un salón donde puedan aconsejarte teniendo en cuenta la calidad capilar, las facciones, edad, etc. Debes evitar los negros muy intensos y rubios excesivamente apagados.

Lo que se debe tener en cuenta es que los tonos que más rejuvenecen son los que aportan luz y movimiento al rostro. Si te inclinas por los reflejos opta por los naturales, balayage, babylights en tonos miel, caramelo, beige o chocolate suave que ayudan a dar frescura y suavizar las facciones.

También debes tener en cuenta el tono de piel, los ojos y el estilo que buscas. Las mujeres de pieles cálidas se ven favorecidas con colores dorados, caramelo o miel, en cuanto a las pieles frías deben optar por el beige, neutros o cenizas suaves.

Algo que no debe pasar por alto es el mantenimiento, si utilizas los castaños avellana/ rubios cálidos al ser tonalidades medias hay que evitar que se aclaren/oxiden y para ello es importante una rutina de hidratación que mantenga las cutículas cerradas. Usa un buen champú y un bálsamo acondicionador y/o sérum en seco como protector térmico.

Debes optar por productos para cabellos teñidos y fórmulas libres de sulfatos para prolongar la duración del color y mantener el cabello saludable.