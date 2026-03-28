Cazzu: ¿De qué trata la ley que lleva el nombre de la cantante?, luego de sus polémicas con su ex, Christian Nodal

Luego de las declaraciones que hizo la cantante argentina Cazzu en el podcast “Se regalan dudas” algunas mujeres han solicitado que en estados como Guanajuato, Puebla y Michoacán se implemente “La ley Cazzu”, misma que buscaría proteger a los hijos ante todo pronóstico si sus padres entran en conflictos legales así como cuidar de las madres solteras haciendo valer sus derechos.

¿Qué dijo Cazzu en el podcast de “Se Regalan Dudas”?

En el episodio 590 llamado “Cazzu sobre feminismo, resistencia y perreo” del podcast “Se Regalan Dudas” publicado el 2 de septiembre de 2025, la reconocida cantante argentina Julieta Emilia Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu compartió que enfrentaba una batalla legal con el padre de su hija, Christian Nodal, respecto a la pequeña ya que en dicho episodio mencionó que no contaba con el permiso legal para viajar con ella e incluso señaló que el representante legal de Nodal le dijo que su ex pareja podía otorgar un permiso pero que en el momento en el que el cantante deseara revocarlo, lo haría, situación que generó en Cazzu un descontento total pues expresó que el abogado de Christian le dió a entender con la mirada que ellos tenían el poder total.

Luego de estas declaraciones diversas mujeres señalaron que buscaban impulsar una ley protegiera sus derechos en este tipo de situaciones. Sin embargo, hasta el momento dicha cuestión legal no es oficial hasta el momento.

Polémicas entre Cazzu y Christian Nodal

Una de las polémicas más recientes en la que la ex pareja se ha visto envuelta ha sido la que ocurrió respecto al tema llamado “Rosita”, mismo que fue lanzado por Tainy y que interpreta Jhayco junto a Raw Alejandro. En dicha canción se menciona la relación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar ya que hay un verso que dice “Yo me dejo y me caso contigo, a lo Christian Nodal”, situación que molestó a la cantante, quien a través de un texto llamado “La Tiradera” expresó abiertamente sus puntos de vista respecto a dicha canción pues considera que parte de eso involucra un pacto patriarcal que ocurre dentro del género urbano.

Aunque también expresó que hubo personas que la apoyaron y estuvieron con ella cuando el tema fue lanzado. Dicha polémica generó diversos puntos de vista, ya que los usuarios tomaron posturas fuertes, mientras unos apoyaban a la cantante argentina, otros no.