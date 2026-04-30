¿Cazzu está rematando boletos en Estados Unidos porque no ha llenado? Esto se sabe

Semanas después de que Cazzu anunciara en redes sociales que más de la mitad de sus fechas de conciertos programados en Estados Unidos ya tenían lleno total, en redes sociales está circulando el rumor de que la cantante argentina estaría rematando boletos para sus presentaciones, las cuales forman parte de su gira "Latinaje".

Aseguran que Cazzu está rematando boletos para su gira en Estados Unidos

En redes sociales como TikTok, usuarios aseguran que los boletos para ver a Cazzu en diversos destinos de Estados Unidos se estarían vendiendo con promociones de hasta 10x1. En particular, circula una captura de una supuesta plataforma de venta donde se ofrecen 10 boletos por el precio de 73 dólares.

"¿No que no regala boletos?", son algunas de las cosas que se mencionan en videos y secciones de comentarios. Se está relacionando el supuesto remate de boletos con ocasiones recientes en que los Aguilar habrían tenido problemas con las ventas; en 2025, Ángela Aguilar habría cancelado fechas de su primera gira en Estados Unidos por presuntas bajas ventas.

A principios de abril, Cazzu anunció que ya estaban agotados los boletos para sus presentaciones en varios destinos estadounidenses como San Diego, Nueva York y San Antonio. Según una revisión en la plataforma de venta oficial, en ciudades como Chicago se habían agotado alrededor del 90% de los boletos, mientras en Las Vegas se había vendido poco más de la mitad.

Este 30 de abril, en otra revisión de la plataforma de venta oficial, se puede apreciar que la fecha del 1º de mayo está agotada con algunos boletos en reventa permitida; la tarifa más baja en reventa es de 65.45 dólares (1,139 pesos).

En el resto de la gira por Estados Unidos, la mayor parte de los recintos aparecen con lleno total o muy cerca de llenarse; el precio mínimo disponible que encontramos, en reventa o en venta normal, es de 30 dólares (526 pesos).

Es en las últimas dos fechas de la gira, en El Paso para el 14 de mayo y Hollywood (Florida) para el 21 de mayo, donde hay mayor disponibilidad todavía de boletos; en El Paso ya se vendió poco más de la mitad, mientras en Hollywood se encuentra alrededor del 50% disponible.