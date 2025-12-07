Cazzu revela amarga experiencia en México ¿por culpa de Nodal? Esto pasó con la cantante

Cazzu es una gran artista que ha logrado abrirse su propio camino en la farándula; su vida también se ha visto envuelta en la farándula, en especial con la pelea legal que se ha generado por su hija Inti, a quien la tuvo con el cantante Nodal durante su noviazgo.

Sin embargo, recientemente la celebridad detalló que vivió una amarga experiencia en México, situación que ha sorprendido a todos por la forma en que ocurrieron los hechos. Para que sepas todo el chisme, te detallaremos qué fue lo que ocurrió en realidad.

¿Qué le pasó a Cazzu?

En el medio de La Mega, mediante un video de TikTok, vemos a Cazzu explicando que ella ha sido testigo de varias experiencias paranormales, pero durante su visita a México, ella se encontraba muy tranquila en su habitación de hotel descansando.

Parecía ser una noche normal, y cuando estaba a punto de dormir, la cantante observó que las cortinas se empezaron a abrir por sí solas, algo que le impactó, puesto que dicho elemento solamente se activa al apretar un botón.

Una amarga experiencia que contó con muchas risas. Al final explica que llamó a uno de sus compañeros para preguntarle si seguía despierto y si podía dormir con ella debido al gran temor. Por si fuera poco, cuando ambos ya estaban a punto de descansar, nuevamente el sistema de las cortinas se activó.

¿Qué tiene que ver Nodal en la historia?

Aunque no lo parezca, dentro de la anécdota de Cazzu, el nombre del cantante Nodal se hizo presente, puesto que en los comentarios, muchos usuarios explicaban que podría tratarse de hechicería realizada por su esposa Ángela Aguilar; claramente, solamente la mencionan en forma de burla y hate.

Sin embargo, en un TikTok subido por Silvia Rivera, explica que la amarga experiencia en México de la artista argentina podría tratarse de magia negra, explicando que la familia de Ángela Aguilar realiza trabajos de santería. Explica que Pepe Aguilar, al ver el éxito de Nodal, quería que su hija igualmente lo obtuviera, por lo que le hicieron hechizos.