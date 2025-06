¿La que dedicó a Nodal? Cazzu revela cuál es la canción más esperada por los fans mexicanos

La llegada de Cazzu a la Ciudad de México ha sido una auténtica locura, pues además de promocionar el libro que recientemente escribió y después de que el padre de su hija pasara tiempo con la pequeña Inti, la trapera argentina compartió que se presentará en uno de los recintos más importantes que hay en la capital del país para la alegría de sus miles de fanáticos.

La demanda con la que cuenta en México ha sido suficiente para que Cazzu confirme un par de fechas en el Auditorio Nacional, esto recordando que su popularidad creció de manera importante a raíz de la relación que tuvo con Christian Nodal y de las constantes polémicas relacionadas con Ángela Aguilar, por lo que espera cautivar a sus seguidores en el país.

¿Cuál es la canción de Cazzu que todos los fans mexicanos quieren escuchar?

Cazzu tuvo una plática con la revista GQ y, aquí, concedió una serie de declaraciones respecto a lo que desea vivir con sus seguidores mexicanos durante el segundo semestre del 2025, que es en donde se presentará en tierras aztecas. En ese sentido, también reveló que la canción que sus fans más esperan es “Con Otra”, la cual lanzó hace apenas unos meses.

“La verdad me muero por cantarla en vivo, pero sé que no la voy a cantar yo, sé que esa canción la va a cantar la gente”, explicó Cazzu, en una canción que, si bien ella ha comentado que no tiene un interés principal, queda a la perfección con la última etapa de la relación que vivió con Christian Nodal, quien está a punto de cumplir un año de casado con Ángela Aguilar, cantante de 21 años.

¿Cuándo se presentará Cazzu en México?

El impacto que la cantante argentina ha tenido en los últimos meses al interior del país es tan fuerte que, hasta el momento, ha confirmado un par de fechas en el Auditorio Nacional, siendo estas el martes 14 y miércoles 15 de octubre. De igual forma, se espera que se presente el 16 y el 18 en Guadalajara y la ciudad de Monterrey, respectivamente hablando.