Cazzu rompe en llanto ¿por culpa de Nodal?

Aunque la intención de ambos ha sido separarse lo más que sea posible, la pareja concretó una bebé que les une y que según los distintos conflictos que ambos han compartido… les ha traído serios problemas. Por eso, algunos mencionaron de nuevo a Christian Nodal cuando la argentina rompió en llanto en medio de uno de los recitales más recientes que efectuó. ¿Cazzu sigue interesada en El Forajido?

Javier Botía, Mentalista, lee la mente de Luz Elena González EN VIVO de Venga La Alegría

¿Qué pasó realmente en el último concierto de Cazzu?

Aunque cada cierto tiempo sale algo de información de novedades respecto al caso de Inti, Cazzu y Nodal, hoy los artistas realmente viven separados en todos los sentidos. Cuando recién terminó la relación y varios meses después seguían las declaraciones cruzadas de los involucrados y otras tantas personas alrededor del círculo. Pero hoy ambos viven sus vidas, aunque unidos por Inti.

En ese sentido, la sudamericana inició una serie de conciertos en los Estados Unidos y justamente allí se dio el momento que muchos destacaron. La exponente de música urbana argentina se conmovió por el apoyo que están recibiendo, en lo que se presume como las primeras presentaciones de su vida en dicho territorio. Todo esto en medio de la siempre conflictiva relación con el papá de su hija.

Aunque algunos presumían que podría tratarse de Nodal y los conflictos existentes entre ellos, la realidad de la ex pareja es que viven alejados. Sin embargo, sí hay encontronazos por temas alrededor de Inti, los cuales se siguen exponiendo en los medios, situación que genera todavía algo de tensión entre fandoms, evidenciándose dicha situación en las redes sociales.

¿Cazzu ya puede viajar con Inti o existe prohibición de Nodal?

Uno de los grandes temas alrededor de la pareja es el permiso - del lado de Cazzu argumentan prohibición - que debe tener Inti para viajar con la argentina en muchos países. La mujer de 32 años asegura que existe un bloqueo legal por parte de Christian, mientras que el cuerpo de abogados de Nodal argumenta que eso no es cierto.

Sin embargo, justamente previo a la gira por Estados Unidos, Cazzu obtuvo el permiso y la visa para su pequeña, que ya puede acompañarla a los compromisos que tienen y tuvieron en dicho país. Y es que se recalca que del lado de Nodal hubo trabas con cerca de un año de duración.