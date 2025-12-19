¿Quién la canta mejor? Cazzu y Ángela Aguilar comparadas por cantar Como La Flor de Selena Quintanilla

Este fue uno de los años más polémicos para Cazzu , Ángela Aguilar y Christian Nodal debido a lo que se ha señalado sobre ellos, sobre todo a partir del matrimonio que se llevó a cabo entre estos últimos dos y las indirectas que se lanzaron a Cazzu.

El público ha mantenido posturas radicales de favoritismo, mientras unos señalan a Ángela de romper una familia, otros la apoyan. Por otro lado, Cazzu ha recibido el amor de su público y todo su apoyo no solo a su carrera sino a su faceta como madre soltera. Recientemente la argentina interpretó el tema “Cómo la flor”, de la reina del Tex-Mex, Selena Quintanilla, por lo que las comparaciones no se dejaron esperar ya que Ángela Aguilar también lo ha hecho.

¿Quién la canta mejor, Cazzu o Ángela Aguilar?

Cazzu estuvo presente en el programa Un Poco De Ruido, en donde además de pasar un buen momento respondiendo preguntas sobre cosas que podría hacer próximamente, interpretó algunos temas propios como Sacame esta enfermedad. Sin embargo, también cantó uno de los éxitos más emblemáticos de La Reina del Tex-Mex, Selena Quintanilla, Como La Flor, en el que dejó demostrado su talento y gran rango vocal en el género de la cumbia.

Sin embargo, la también cantante Ángela Aguilar ha interpretado el tema, por lo que las comparaciones no se hicieron esperar. La mayoría fueron negativas hacia la hija de la dinastía Aguilar, pues muchos expresaron que gritaba y no cantaba, mientras otros dijeron que a pesar de los escándalos en los que ha estado envuelta mantiene un gran talento musical y que el manejo de su voz es impresionante.

Por otro lado, a Cazzu le comentaron que además de hacer una gran interpretación del tema, se le miraba más felíz, con los ojos brillantes, y que transmitía mucha paz y alegría, todo sin necesidad de “gritar” comparandola con Ángela Aguilar.

¿Cuáles son los próximos proyectos de Cazzu?

La argentina actualmente continúa con su gira Latinaje, la cuál ha agotado entradas de forma inmediata. En Estados Unidos está teniendo un gran éxito ya que ha tenido que lanzar nuevas fechas debido a la gran demanda de parte de sus fans.

Hace un par de días la talentosa argentina llevó a cabo el festejo de su cumpleaños número 32, en el que se miró muy contenta rodeada de amigos y gente que la aprecia. Actualmente es una de las artistas más consolidadas en el género urbano y aunque aún no se revela qué proyectos podría lanzar en 2026 se espera que continúe compartiendo música, llenando auditorios y haciendo colaboraciones.