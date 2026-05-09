Día de las Madres 2026: Las matriarcas más famosas de México, líderes de dinastías

Este domingo se celebra en México el Día de las Madres, fecha en la que se reconoce el amor incondicional de quien nos da la vida y por ello es momento de recordar a cuatro matriarcas de la industria que han dejado huella por su talento, fuerza y pasión.

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Cuatro de las matriarcas más importantes de la industria nacional

Recordemos que una matriarca es una mujer que ejerce liderazgo y autoridad dentro de una familia, grupo o comunidad. México, tierra de mujeres fuertes, cuenta con algunas que han dado de sí y siguen siendo representativas del talento nacional.

Silvia pinal

Silvia Pinal Hidalgo, actriz mexicana, con una amplia carrera que abarcó ramas como el radio, el cine, el teatro y la televisión. Dentro de estos últimos, logró ganarse el papel como pionera de la comida musical.

Maria Félix

María Félix, también conocida como "La Doña" y "María Bonita", fue la máxima diva de la época de oro del cine nacional, y un icono internacional de belleza, talento y carácter. Dentro de su historia se cuentan 47 películas en países como México, Europa y Argentina.

Veronica castro

Nacida en 1952, Verónica se ha consolidado como actriz, cantante, presentadora y productora, logrando un gran éxito dentro de la televisión nacional gracias a su papel dentro de la televisión, especialmente en telenovelas.

Susana Dosmantes

Primera actriz mexicana de cine, teatro y televisión, reconocida por su elegancia y talento; además, es recordada por sus participaciones en cine, teatro y televisión, reconocida por su elegancia y talento con más de 50 años de trayectoria en México y Hollywood.

Reconocer el talento y la fuerza de estas matriarcas es reconocer parte del legado que han formado en un país que venera a la figura de la mamá. Este Día de las Madres celebra y conoce la historia de mujeres representativas de la industria.