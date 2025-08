Celebridades que fueron modelos de videos musicales y seguro no lo recuerdas

¿Alguna vez has reproducido el video de una canción que te encanta y descubriste a otro artista como protagonista silencioso de ese material? Hoy te mostraremos algunas celebridades que fueron modelos de videos musicales, ya sea antes de alcanzar la fama o incluso ya como figuras públicas consagradas.

Prepárate para sorprenderte con algunos de los siguientes casos y, con otros, sentir nostalgia por tus ídolos.

Celebridades que fueron modelos en videos musicales de otros artistas

Crédito: Captura

1. Maya Zapata en un video de Maná

Antes de ser una de las actrices más reconocidas del cine mexicano, Maya Zapata estelarizó el video de la canción “Ángel de Amor”. Era el año 2002, y en este video podemos verla siendo aún muy jovencita.

2. León Larregui en un video de Shakira

El vocalista y fundador de la banda Zoé protagonizó el video “Se Quiere, Se Mata”, de Shakira. Esto ocurrió en 1997, y puedes conocer más de la historia aquí.

3. Camila Sodi en un video de Kalimba

Crédito: Captura

La actriz mexicana fue la protagonista del video “Duele”, sencillo del segundo album de Kalimba. En ese entonces, Camila ya era bastante conocida como actriz a pesar de tener pocos años de iniciar su carrera.

4. Aislinn Derbez en un video de Kalimba

Crédito: Captura

Otro video más en que Kalimba colaboró con una artista mexicana. Actualmente el rostro de Aislinn es inconfundible, pero en 2006 todavía no era tan conocida como actriz. Así apareció en el video de “Solo Déjate Amar”.

5. Thalía en un video de Julio Iglesias

Crédito: Captura

Estamos acostumbrados a verla como cantante y con sus propios videos pero, ¿como modelo? En 1995, apareció como bailarina en el video de “Baila Morena”, de Julio Iglesias. Para ese año Thalía ya era una celebridad como protagonista de telenovelas y también como cantante.

6. Ana Serradilla en un video de Camila

Crédito: Captura

“Coleccionista de Canciones” es uno de los mayores éxitos de Camila, y la protagonista del video musical fue la actriz Ana Serradilla. Ella era ya muy conocida para ese momento, había aparecido en películas y telenovelas como “Cuando Seas Mía”.

7. Jennifer Love Hewitt en un video de Enrique Iglesias

Crédito: Captura

La protagonista de “Sé lo que hicieron el verano pasado” apareció en el video de “Hero”, uno de los primeros éxitos de Enrique Iglesias. Esto sucedió en 2001, cuando la actriz ya era muy conocida.

Por cierto, en otro video de Enrique apareció Anna Kournikova, extenista y quien todavía es pareja del cantante.

8. Angelina Jolie en un video de The Rolling Stones

Crédito: Captura

La actriz comenzó a ganar relevancia a mediados de los noventa y, por su enorme talento, destacó rápidamente en producciones como “Inocencia interrumpida”. Por eso no mucha gente recuerda que en 1997 protagonizó un video de The Rolling Stones, llamado “Anybody Seen My Baby?”.