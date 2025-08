Esta es la zona de CDMX donde más hablan como “chilangos” y no se dan cuenta

A lo largo de todo el territorio mexicano, existe una gran diversidad cultural, que impacta incluso en el tono de voz, marcándose con mayor intensidad en partes exactas. En el caso de la CDMX, existiría una zona donde el acento de los conocidos como “chilangos” es sumamente pronunciado cuando hablan, aunque no siempre logran percibirlo.

¿En dónde hablan como auténticos “chilangos”? El lugar de la CDMX donde la mayoría se expresa así

Lejos de prejuicios, estereotipos y chistes que se han alimentado con ciertos contenidos en la televisión, es innegable que las personas que radican en ciertos lugares de la Ciudad de México tienen un acento muy peculiar. Según la herramienta de Inteligencia Artificial ChatGPT, es en la zona oriente de la CDMX donde los habitantes hablan más como “chilangos”.

Específicamente, esta demarcación incluye las colonias ubicadas en la Alcaldía Iztapalapa, -lugar en el que también radicarían las personas más graciosas-. Algunas de las expresiones que son mayormente relacionadas con este acento, son "órale”, “chale”, “cámara” y “no manches”, las cuales se utilizan para distintos tipos de ocasiones y situaciones del día a día, demostrando admiración, extrañeza o incredulidad.

Crédito: Freepik Existe una zona de la CDMX donde sus habitantes se distinguen por la forma de hablar

Las razones por las que se acumularían en este sitio, serían que es un territorio conformado por colonias, calles y barrios populares que con el tiempo se han ido diversificando. Y en cuanto a por qué para los oriundos de Iztapalapa es poco perceptible su tono de voz “cantadito”, la explicación simplemente es que al estar acostumbrados a escuchar este tipo de entonación, no les parece algo fuera de lo normal.

¿De dónde son los “chilangos” y cuál es el origen de la palabra?

En la cultura contemporánea, los “chilangos” son aquellas personas nativas de la Ciudad de México, antes Distrito Federal. Contrario a lo que se cree, esta palabra no es un gentilicio reconocido, sino que se trata de un término que fue adoptándose con el paso del tiempo hasta que se instaló como una forma de referirse a los capitalinos.

Otra idea errónea que se tiene del origen de “chilango”, es que es de origen Náhuatl, lo que según un boletín de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en realidad sería un dato poco certero y que no se puede comprobar. De modo que se trataría de un apodo arraigado, como ocurre cuando se le dice “jarochos” a los nacidos en Veracruz.

Crédito: Pexels Para las personas de otros estados del país, los habitantes de la CDMX tienen un acento muy particular al hablar

Aun así, en la cotidianeidad esta palabra es muy utilizada y, para la mayoría de las personas que radican en este lugar, no representa una ofensa. Por lo que inevitablemente hay quienes se percatan de cuáles son las zonas donde se habla más como “chilangos”, incluso si ellos no se dan cuenta.